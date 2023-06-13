Закусочный торт с грибами и курицей: пошаговый рецепт

Перед подачей торт можно посыпать зеленью.

Сочетание курицы и грибов в любом блюде – беспроигрышный вариант. Сегодня мы предлагаем приготовить закусочный торт с двумя этими ингредиентами, которым поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Он получается вкусным и станет украшением любого праздничного стола.

Торт закусочный с курицей и грибами

Ингредиенты:

крекер (сливочный или соленый) – 1 пачка;

шампиньоны – 200 гр;

лук – 200 гр;

курица копченая – 150 гр;

грецкие орехи – 30 гр;

масло – 2 ст. л;

масло – 2 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

сливочный сыр – 300 гр;

сливки 33% – 50 гр.

Способ приготовления:

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сковороде на сливочном и растительном масле. Мелко порезать шампиньоны (несколько отложить для украшения) и добавить их к луку на сковороду. Посолить, поперчить и жарить до готовности.

Копченую курицу нарезать мелкими кусочками.

Далее необходимо приготовить крем. Для этого сливки смешать со сливочным сыром до однородности, по желанию выложить в кондитерский мешок.

Собираем торт. На тарелку или какую-нибудь другую поверхность поставить разъемную форму, выложить крекер. Затем – крем, грибная начинка, снова крекеры, крем, курица, поверх нее грецкие орехи, снова крем, крекеры и так – пока не закончатся ингредиенты. В начинку при необходимости можно добавлять чуть крема.

В форме поставить торт на ночь в холодильник для пропитки, накрыв пищевой пленкой, чтобы не пересох. Утром или перед подачей снять форму, обмазать бока кремом, украсить оставшимися грибами, заранее поджаренными и при желании можно посыпать зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить закуску всего из двух ингредиентов.