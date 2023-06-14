Летнее настроение: рецепт простого клубничного торта
По этому рецепту торт выходит нежным и очень вкусным.
Сейчас сезон клубники, а значит пора готовить торт с этими ягодами. Клубника отлично сочетается со взбитыми сливками и сливочным сыром. И выпечка с ней получается очень вкусной.
Это простой, элегантный и легкий рецепт клубничного песочного торта с ванильными коржами. Причем его можно приготовить даже в модном сейчас стиле: не украшая бока торта кремом. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Tatyanas Everyday Food.
Простой клубничный торт
Ингредиенты
Для теста:
- 250 мл легкого растительного масла;
- 250 мл пахты (можно заменить сывороткой);
- 4 больших яйца комнатной температуры;
- 2 ч. л. ванильного экстракта;
- 1 стакан сахара;
- 2 стакана муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 2 чайные ложки пищевой соды;
- 1/4 чайной ложки соли.
Для начинки:
- 1 кг клубники;
- 450 г мягкого сливочного сыра;
- 3 стакана густых сливок, хорошо охлажденных;
- 2 ч. л. ванильного экстракта;
- 2 стакана сахара.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите три формы диаметром 20 см пергаментной бумагой.
В большой миске смешайте масло, пахту, ваниль, яйца и сахар. Взбивайте на средней скорости в течение нескольких минут, пока яйца не будут хорошо взбиты.
В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель и соль. Просейте сухие ингредиенты в тесто, затем перемешайте на низкой скорости около минуты, пока не поулчится тесто.
Разделите тесто для торта поровну между тремя формами.
Выпекайте коржи в предварительно разогретой духовке в течение 25 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Верх торта станет золотистого цвета.
Дайте коржам остыть в формах в течение нескольких минут, затем аккуратно переверните формы, чтобы вынуть кексы и снимите пергаментную бумагу. Можно даже засунуть их в холодильник.
Перемешайте сливочный сыр миксером. Затем добавьте охлажденные сливки, ваниль и сахар. Взбивайте крем около минуты, после продолжайте взбивать, постепенно увеличивая скорость, пока не образуются устойчивые пики. Это займет около 3-4 минут.
Если не будете использовать крем сразу – поставьте его в холодильник.
Половину клубники мелко нарежьте, половину оставшихся ягод измельчите в пюре с небольшим количеством сахара, или вовсе без него.
Теперь собирайте торт: поместите первый слой торта на подставку для торта и налейте на него несколько столовых ложек клубничного сиропа, дав ему впитаться в слой. Затем щедро покройте кремом из взбитых сливок, разложите порезанную клубнику и накройте коржом. Повторяйте, пока коржи не кончатся.
Можете смазать бока торта кремом, можете оставить, как есть – это сейчас модный тренд. Смажьте торт кремом сверху и украсьте клубникой.
Этим клубничным тортом можно наслаждаться сразу или поставить его в холодильник, чтобы крем немного застыл.
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