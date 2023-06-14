Летнее настроение: рецепт простого клубничного торта

По этому рецепту торт выходит нежным и очень вкусным.

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Сейчас сезон клубники, а значит пора готовить торт с этими ягодами. Клубника отлично сочетается со взбитыми сливками и сливочным сыром. И выпечка с ней получается очень вкусной.

Это простой, элегантный и легкий рецепт клубничного песочного торта с ванильными коржами. Причем его можно приготовить даже в модном сейчас стиле: не украшая бока торта кремом. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Tatyanas Everyday Food.

Простой клубничный торт

Ингредиенты

Для теста:

250 мл легкого растительного масла;

250 мл пахты (можно заменить сывороткой);

4 больших яйца комнатной температуры;

2 ч. л. ванильного экстракта;

1 стакан сахара;

2 стакана муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

2 чайные ложки пищевой соды;

1/4 чайной ложки соли.

Для начинки:

1 кг клубники;

450 г мягкого сливочного сыра;

3 стакана густых сливок, хорошо охлажденных;

2 ч. л. ванильного экстракта;

2 стакана сахара.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите три формы диаметром 20 см пергаментной бумагой.

В большой миске смешайте масло, пахту, ваниль, яйца и сахар. Взбивайте на средней скорости в течение нескольких минут, пока яйца не будут хорошо взбиты.

В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель и соль. Просейте сухие ингредиенты в тесто, затем перемешайте на низкой скорости около минуты, пока не поулчится тесто.

Разделите тесто для торта поровну между тремя формами.

Выпекайте коржи в предварительно разогретой духовке в течение 25 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Верх торта станет золотистого цвета.

Дайте коржам остыть в формах в течение нескольких минут, затем аккуратно переверните формы, чтобы вынуть кексы и снимите пергаментную бумагу. Можно даже засунуть их в холодильник.

Перемешайте сливочный сыр миксером. Затем добавьте охлажденные сливки, ваниль и сахар. Взбивайте крем около минуты, после продолжайте взбивать, постепенно увеличивая скорость, пока не образуются устойчивые пики. Это займет около 3-4 минут.

Если не будете использовать крем сразу – поставьте его в холодильник.

Половину клубники мелко нарежьте, половину оставшихся ягод измельчите в пюре с небольшим количеством сахара, или вовсе без него.

Теперь собирайте торт: поместите первый слой торта на подставку для торта и налейте на него несколько столовых ложек клубничного сиропа, дав ему впитаться в слой. Затем щедро покройте кремом из взбитых сливок, разложите порезанную клубнику и накройте коржом. Повторяйте, пока коржи не кончатся.

Можете смазать бока торта кремом, можете оставить, как есть – это сейчас модный тренд. Смажьте торт кремом сверху и украсьте клубникой.

Этим клубничным тортом можно наслаждаться сразу или поставить его в холодильник, чтобы крем немного застыл.

Также вы можете приготовить чудесный летний торт "Сангрия" с вином и ягодами.