Літній настрій: рецепт простого полуничного торта

За цим рецептом торт виходить ніжним та дуже смачним.

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Зараз сезон полуниці, а отже час готувати торт із цими ягодами. Полуниця відмінно поєднується зі збитими вершками та вершковим сиром. І випічка з нею виходить дуже смачною.

Це простий, елегантний та легкий рецепт полуничного пісочного торта з ванільними коржами. Причому його можна приготувати навіть у модному стилі: не прикрашаючи боки торта кремом. Рецепт було опубліковано на кулінарному сайті Tatyanas Everyday Food.

Простий полуничний торт

складові

Для тіста:

250 мл легкої рослинної олії;

250 мл пахти (можна замінити сироваткою);

4 великі яйця кімнатної температури;

2 ч. л. ванільного екстракту;

1 склянка цукру;

2 склянки борошна;

2 ч. л. розпушувача;

2 чайні ложки харчової соди;

1/4 чайної ложки солі.

Для начинки:

1 кг полуниці;

450 г м'якого вершкового сиру;

3 склянки густих вершків, добре охолоджених;

2 ч. л. ванільного екстракту;

2 склянки цукру.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть три форми діаметром 20 см пергаментним папером.

У великій мисці змішайте олію, пахту, ваніль, яйця та цукор. Збивайте на середній швидкості протягом декількох хвилин, доки яйця не будуть добре збиті.

В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, соду, розпушувач та сіль. Просійте сухі інгредієнти в тісто, потім перемішайте на низькій швидкості близько хвилини, поки вийде тісто.

Розділіть тісто для торта порівну між трьома формами.

Випікайте коржі в попередньо розігрітій духовці протягом 25 хвилин або до тих пір, поки зубочистка, вставлена в центр, не буде чистою. Верх торта стане золотистим кольором.

Дайте коржам охолонути у формах протягом декількох хвилин, акуратно переверніть форми, щоб вийняти кекси та зніміть пергаментний папір. Можна навіть засунути їх у холодильник.

Перемішайте вершковий сир міксером. Потім додайте охолоджені вершки, ваніль та цукор. Збивайте крем близько хвилини, потім продовжуйте збивати, поступово збільшуючи швидкість, доки не утворюються стійкі піки. Це триватиме близько 3-4 хвилин.

Якщо не використовуватимете крем відразу — поставте його в холодильник.

Половину полуниці дрібно наріжте, половину ягід, що залишилися, подрібніть в пюре з невеликою кількістю цукру, або зовсім без нього.

Тепер збирайте торт: помістіть перший шар торта на підставку для торта і налийте кілька столових ложок полуничного сиропу, давши йому вбратися в шар. Потім щедро покрийте кремом зі збитих вершків, розкладіть порізану полуницю, і накрийте коржем. Повторюйте, доки коржі не закінчаться.

Можете змастити боки торта кремом, можете залишити як є – це зараз модний тренд. Змастіть торт кремом зверху і прикрасьте полуницею.

Цим полуничним тортом можна насолоджуватися відразу або поставити його в холодильник, щоб крем трохи застиг.

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