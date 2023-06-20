Вкусный ужин. Рецепт куриных котлет с сыром

Это вариация на тему котлеты по-киевски, только готовить ее проще.

Куриные котлеты – это очень вкусно и просто. Вариантов их приготовления множество, но самые вкусные получаются с сырной начинкой. Как их приготовить, рассказала известный украинский шеф-повар Валентина Саенко.

По ее мнению, лучше всего использовать для начинки сразу два вида сыра: моцареллу и крем-сыр.

Куриные котлеты с сыром

Ингредиенты:

фарш куриный – 1кг;

одна луковица;

соль, перец;

сухари панировочные – 2 ст.л.

Для начинки:

крем-сыр — 150 гр;

моцарелла (или любой твердый сыр) – 150 гр;

зелень – 1 маленький пучок;

чеснок – 1 зубчик.

Для панировки:

сухари, мука, 2 яйца.

Фарш можно сделать самостоятельно, а можно купить уже готовый, выбор за вами. Лук натрите на мелкой терке, или измельчите в блендере. Добавьте черный молотый перец, соль и сухари. Фарш должен получиться плотным. Если он не такой – добавьте еще сухарей.

Для начинки просто смешайте все ингредиенты: крем-сыр, натертую моцареллу, мелко нарезанную зелень и чеснок. Его можно мелко нарезать, или пропустить через пресс.

Теперь формируем котлетки. Делим фарш на 10 равных частей. Хорошо работать с ним влажными руками. Расплющиваем фарш в руке в тонкий блин, кладем 30 гр творожной начинки и залепляем, формируя котлетку. Если хотите меньше по размеру котлеты, то просто разделите фарш на большее количество и кладите меньше начинки.

Каждую котлетку панируем в муке, затем во взбитых яйцах, затем в сухарях. Жарим до румяности. Допекаем еще 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Котлетки готовы.

Также вы можете приготовить к таким котлетам очень вкусное картофельное пюре.