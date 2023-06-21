Сочный и вкусный: рецепт идеального люля-кебаба (видео)

Перед подачей на стол готовые люля-кебабы можно посыпать луком с петрушкой.

Люля-кебаб (kabab – жареное мясо) – очень популярное блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Под разными названиями оно известно многим народам от Балкан до Ирана. Любят его и в Украине, а купить люля-кебаб в ларьках восточной кухни может каждый желающий. Однако приготовить его можно и дома, причем оно получается не менее вкусным. Своим рецептом приготовления этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина.

Люля-кебаб

Ингредиенты:

фарш любой – 1 кг;

лук репчатый – 1 шт;

перец болгарский – 1 шт;

петрушка – 1 пучок;

вода – 100 мл;

соль, перец красный острый, специи для мяса, сушеный чеснок, паприка –по вкусу.

Способ приготовления:

Лук почистить и порезать на мелкие кубики. Перец очистить от семян и тоже порезать мелкими кусочками. Петрушку мелко порубить.

Мясной фарш выложить в глубокую посуду, туда же всыпать лук, перец, соль, специи и влить воду, все хорошо перемешать и отбить массу. Сформировать люля, выложить на противень, застеленный пергаментной просиликоненной бумагой, сделать на каждом красивые насечки и отправить в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 30 минут.

Перед подачей посыпать луком с петрушкой.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный искандер-кебаб.