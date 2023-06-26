Для любителей простых блюд: оригинальный десерт из вишни и фиников без выпечки

Если вы любите вишню и не любите готовить в духовке летом, этот рецепт для вас.

Сейчас наступает сезон вишни и когда ее надоест просто есть, то можно приготовить из нее оригинальный десерт. Скорей, это блюдо напоминает пирог. Но оно очень просто готовится, и, главное, вам не придется разжигать духовку.

Рецептом оригинального десерта поделилась известный кулинарный блогер Кристина, которая пишет по ником kristi_komaniuk.

Вишневый десерт без выпечки

Для основы:

финики 170 г (можно совместить с другими сухофруктами);

орехи 100 г (например, смесь миндаля и кешью);

овсяные хлопья 80 г;

какао 10 г.

Для начинки:

вишня без косточки 800 г;

агар-агар 8 г;

подсластитель по вкусу (или обычный сахар).

Готовить этот десерт лучше в квадратной форме. Например, размером 20х20 см. Застелите ее пергаментом.

Соедините все ингредиенты для основы и измельчите в блендере в мелкую крошку. Благодаря финикам основа будет липкой и хорошо держать форму. Пересыпьте ее крошку в форму и сформируйте дно и бортики. Отправьте в холодильник застывать. Постарайтесь, чтобы основа не была слишком толстой.

После измельчите вишню измельчить блендером до однородности. Если у вас замороженная вишня, то дайте ей оттаять. Добавьте сахар, или подсластитель по вкусу, агар-агар и прокипятите минуты две.

Как только вишневый мусс чуть остынет, перелейте в форму и распределите поверх коржа. После отправьте в холодильник, чтобы десерт застыл. Это займет около двух часов.

Когда застынет – можете сверху украсить растопленным шоколадом.

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