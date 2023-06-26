Сытное блюдо на ужин: рецепт оригинального салата из копченой скумбрии

Этот салат отлично дополняет вкусная заправка.

Для тех, кто любит сытные комплексные салаты, заменяющие основное блюдо, этот салат настоящая находка.

Его можно выкладывать слоями, а можно аккуратно перемешать в большой миске. В рецепте, который был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking, говорится, что нужно использовать перепелиные яйца. Но это, скорей, для более симпатичного вида готового блюда.

Так что, если перепелиных яиц у вас нет – смело используйте обычные. Также этот салат можно не солить, ведь копченая скумбрия и так достаточно соленая. А готовый салат можно слегка приправить молотым черным перцем.

Салат из копченой скумбрии

Ингредиенты:

4 картофелины;

1 скумбрия горячего копчения (среднего размера);

1/2 красной луковицы;

12 перепелиных яиц;

2 ст. л. каперсов.

Для заправки:

100 мл оливкового масла;

30 мл белого винного уксуса;

1 ч. л. готового хрена;

1 ч. л. дижонской горчицы;

1/2 ч. л. меда.

Картошку хорошо помойте и отварите в мундире. Лучше брать картофелины одинакового размера и тот сорт, который не разваривается. После остудите картофель, очистите и нарежьте крупными кубиками. Выложить на большое блюдо в один слой. Сверху положите лук, нарезанный полукольцами.

Яйца отварите вкрутую и поставьте остывать.

Со скумбрии снимите шкурку, руками разделите на кусочки, тщательно удаляя кости. Выложите кусочки рыбы на лук.

Сверху по рыбе распределите каперсы. Яйца почистите и каждое разрежьте пополам. Выложите в один слой поверх прочих ингредиентов.

Все ингредиенты для заправки смешайте. Если нужно, слегка присолите, и полейте салат сверху. Подавать можно сразу, но можно и отправить в холодильник на час, так он станет еще вкуснее.

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