Летнее меню. Рецепт итальянского салата с пастой и тунцом
Если вам нравятся макароны и свежие овощи, то этот салат для вас.
Летом тоже хочется макарон, но горячие блюда не слишком подходят для жаркой погоды. Тогда вы можете приготовить вкуснейший холодный салат с макаронами, тунцом и свежими овощами в итальянском стиле.
Главное, выбрать забавные макаронные изделия, которые удобно есть и, желательно, пусть они будут покороче, чем спагетти.
Рецепт был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking, и его автор сообщила, что подсмотрела его у подруги из Италии.
Итальянский салат с пастой и тунцом
Ингредиенты:
- 150 г фигурных макаронных изделий;
- 1 банка (185 г) тунца в собственном соку;
- 200 г помидор черри, разрезать пополам;
- 100 г оливок;
- 1/2 головки красного лука, мелко порезать;
- 1 пучок базилика, только листья, порвать руками;
- 6 ст. л. оливкового масла;
- 3 ст. л. красного винного уксуса;
- соль и перец по вкусу.
Макароны отварите в большом количестве подсоленной воды до готовности, так как указано на упаковке. Время приготовления разнится от размера и производителя макарон.
Сложите в салатную миску помидоры, лук и базилик. Помидоры разрежьте пополам, лук – нарежьте полукольцами.
Мякоть тунца добавьте к овощам. У оливок удалите косточки и разрежьте их пополам, или как вам захочется.
В отдельной мисочке смешайте оливковое масло, уксус, соль и перец. Хорошо перемешайте и добавьте в салат.
Последними положите макароны и аккуратно перемешайте.
Также вы можете приготовить вкусный греческий салат из свежих овощей. И это не тот салат с фетой, который подают в ресторанах по всему миру.