Літнє меню. Рецепт італійського салату з пастою та тунцем

Якщо вам подобаються макарони та свіжі овочі, то цей салат для вас.

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Влітку теж хочеться макаронів, але гарячі страви не надто пасують для спекотної погоди. Тоді ви можете приготувати дуже смачний холодний салат із макаронами, тунцем і свіжими овочами в італійському стилі.

Головне, вибрати кумедні макаронні вироби, які зручно їсти, і, бажано, нехай вони будуть коротшими, ніж спагеті.

Рецепт було опубліковано на українському кулінарному сайті Picante Cooking, і його авторка повідомила, що підгледіла його в подруги з Італії.

Італійський салат із пастою та тунцем

Інгредієнти:

150 г фігурних макаронних виробів;

1 банка (185 г) тунця у власному соку;

200 г помідор чері, розрізати навпіл;

100 г оливок;

1/2 головки червоної цибулі;

1 пучок базиліку, тільки листя, порвати руками;

6 ст. л. оливкової олії;

3 ст. л. червоного винного оцту;

сіль і перець до свого смаку.

Макарони відваріть у великій кількості підсоленої води до готовності, так як зазначено на упаковці. Час приготування відрізняється від розміру та виробника макаронів.

Складіть у салатну миску помідори, цибулю та базилік. Помідори розріжте навпіл, цибулю — наріжте півкільцями, або дрібно.

М'якоть тунця додайте до овочів. У оливок видаліть кісточки та розріжте їх навпіл, або як вам захочеться.

В окремій мисочці змішайте оливкову олію, оцет, сіль і перець. Добре перемішайте і додайте в салат.

Останніми покладіть макарони й акуратно перемішайте.

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