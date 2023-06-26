Необычный вкус любимого блюда: пицца из кабачков (видео)

На кабачковое тесто можно положить не только овощи, но и мясо.

Тем, кто без ума от пиццы и перепробовал уже все возможные рецепты, предлагаем приготовить необычную пиццу из кабачков. Она получается очень вкусной, нежной и буквально тает во рту. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Кабачкова пицца

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт (500 гр);

яйца – 2-3 шт;

мука – 200 гр;

помидоры черри – 5-6 шт;

сыр – 100-150 гр;

пучок зелени (укроп, петушка, зеленый лук, кинза);

чеснок – 2-3 зубчика чеснока;

молотый черный душистый перец;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачки протереть на терке, посолить, через 10 минут отжать сок. Добавить все ингредиенты и смешать. В смазанную растительным маслом форму (или постелить пергаментом и смазать маслом) отправить смесь, разровнять, придавить слегка сверху помидоры и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Достать из духовки, посыпать сыром и еще на пять минут отправить допекаться. Если взять противень побольше, то пицца получится потоньше. В таком случае сыра сверху можно посыпать побольше.

При желании можно сверху перед запеканием выложить колбасу или ветчину. Это отличный вариант для тех, кто не очень любит только овощную начинку пиццы.

Ранее Фокус писал, как приготовить фаршированные кабачки.