Оригинальный рецепт из простых продуктов. Как приготовить фаршированные кабачки
Кабачки сами по себе не обладают ярко выраженным вкусом, но зато они отлично сочетаются с другими продуктами.
Блюда из кабачков обычно включают в себя еще ряд ингредиентов, ведь они сами по себе не обладают ярким вкусом. Но зато отлично сочетаются с мясом, творогом и разнообразными приправами. Натертые кабачки можно добавлять даже в фарш для котлет, тогда они станут более сочными.
В этом рецепте кабачки запекаются с творогом и сыром.
Кабачки, фаршированные творогом
Ингредиенты:
- Два небольших кабачка;
- Творог — 200 гр;
- Чеснок – два зубчика;
- Одно яйцо;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Петрушка и укроп, соль, молотый черный перец.
Кабачки разрежьте по длине, ложкой достаньте из них всю мякоть. Если кожура кабачков слишком плотная, ее можно почистить, а можно и оставить, как есть.
Смешайте в миске творог, мелко нарезанную зелень и чеснок, вбейте одно яйцо. Посолите и поперчите. Можно добавить и другие приправы по вашему вкусу. Наполните кабачки творожным фаршем, посыпьте натертым сыром.
Положите на противень, застеленный пергаментом, или в огнеупорную форму и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов.
Запекайте кабачки около 30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке и размерам кабачков. Они довольно нежные и готовятся очень быстро.
Также кабачки можно приготовить с чесноком, зеленью и перцем чили. Тогда они получатся острыми и очень вкусными.