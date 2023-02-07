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Еда

Оригинальный рецепт из простых продуктов. Как приготовить фаршированные кабачки

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Фото: Getty Images | Из кабачков и цуккини можно приготовить много вкусных блюд

Кабачки сами по себе не обладают ярко выраженным вкусом, но зато они отлично сочетаются с другими продуктами.

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Блюда из кабачков обычно включают в себя еще ряд ингредиентов, ведь они сами по себе не обладают ярким вкусом. Но зато отлично сочетаются с мясом, творогом и разнообразными приправами. Натертые кабачки можно добавлять даже в фарш для котлет, тогда они станут более сочными.

В этом рецепте кабачки запекаются с творогом и сыром.

Кабачки, фаршированные творогом

Ингредиенты:

  • Два небольших кабачка;
  • Творог — 200 гр;
  • Чеснок – два зубчика;
  • Одно яйцо;
  • Твердый сыр – 100 гр;
  • Петрушка и укроп, соль, молотый черный перец.

Кабачки разрежьте по длине, ложкой достаньте из них всю мякоть. Если кожура кабачков слишком плотная, ее можно почистить, а можно и оставить, как есть.

Смешайте в миске творог, мелко нарезанную зелень и чеснок, вбейте одно яйцо. Посолите и поперчите. Можно добавить и другие приправы по вашему вкусу. Наполните кабачки творожным фаршем, посыпьте натертым сыром.

Положите на противень, застеленный пергаментом, или в огнеупорную форму и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов.

Запекайте кабачки около 30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке и размерам кабачков. Они довольно нежные и готовятся очень быстро.

Также кабачки можно приготовить с чесноком, зеленью и перцем чили. Тогда они получатся острыми и очень вкусными.