Оригінальний рецепт із простих продуктів. Як приготувати фаршировані кабачки
Кабачки самі собою не мають яскраво вираженого смаку, зате вони чудово поєднуються з іншими продуктами.
Страви з кабачків зазвичай містять ще низку інгредієнтів, адже вони самі собою не мають яскравого смаку. Зате чудово поєднуються з м'ясом, сиром і різноманітними приправами. Натерті кабачки можна додавати навіть у фарш для котлет, тоді вони стануть соковитішими.
У цьому рецепті кабачки запікаються з кисломолочним сиром і сиром.
Кабачки, фаршировані кисломолочним сиром
Інгредієнти:
- два невеликі кабачки;
- кисломолочний сир — 200 г;
- часник — два зубчики;
- одне яйце;
- твердий сир — 100 г;
- петрушка і кріп, сіль, мелений чорний перець.
Кабачки розріжте по довжині, ложкою дістаньте з них всю м'якоть. Якщо шкірка кабачків занадто щільна, її можна почистити, а можна й залишити, як є.
Змішайте в мисці кисломолочний сир, дрібно нарізану зелень і часник, вбийте одне яйце. Посоліть і поперчіть. Можна додати й інші приправи на ваш смак. Наповніть кабачки сирним фаршем, посипте натертим сиром.
Покладіть на лист, застелений пергаментом, або у вогнетривку форму і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів.
Запікайте кабачки приблизно 30 хвилин, але орієнтуйтеся за духовкою і розмірами кабачків. Вони досить ніжні та готуються дуже швидко.
Також кабачки можна приготувати з часником, зеленню та перцем чилі. Тоді вони вийдуть гострими та дуже смачними.