Оригінальний рецепт із простих продуктів. Як приготувати фаршировані кабачки

Кабачки самі собою не мають яскраво вираженого смаку, зате вони чудово поєднуються з іншими продуктами.

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Страви з кабачків зазвичай містять ще низку інгредієнтів, адже вони самі собою не мають яскравого смаку. Зате чудово поєднуються з м'ясом, сиром і різноманітними приправами. Натерті кабачки можна додавати навіть у фарш для котлет, тоді вони стануть соковитішими.

У цьому рецепті кабачки запікаються з кисломолочним сиром і сиром.

Кабачки, фаршировані кисломолочним сиром

Інгредієнти:

два невеликі кабачки;

кисломолочний сир — 200 г;

часник — два зубчики;

одне яйце;

твердий сир — 100 г;

петрушка і кріп, сіль, мелений чорний перець.

Кабачки розріжте по довжині, ложкою дістаньте з них всю м'якоть. Якщо шкірка кабачків занадто щільна, її можна почистити, а можна й залишити, як є.

Змішайте в мисці кисломолочний сир, дрібно нарізану зелень і часник, вбийте одне яйце. Посоліть і поперчіть. Можна додати й інші приправи на ваш смак. Наповніть кабачки сирним фаршем, посипте натертим сиром.

Покладіть на лист, застелений пергаментом, або у вогнетривку форму і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів.

Запікайте кабачки приблизно 30 хвилин, але орієнтуйтеся за духовкою і розмірами кабачків. Вони досить ніжні та готуються дуже швидко.

Також кабачки можна приготувати з часником, зеленню та перцем чилі. Тоді вони вийдуть гострими та дуже смачними.