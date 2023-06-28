Быстрый перекус: улитки из слоеного теста с ветчиной и сыром

На приготовление такого перекуса уйдет не более 40 минут.

Закуска в виде улиточек с ветчиной и сыром – отличный вариант перекуса, который модно взять на природу, работу, перекусить по дороге. Готовится она очень быстро, поэтому такой рецепт, которым поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день", выручит, когда совершенно нет времени.

Улитки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

слоеное тесто (бездрожжевое) – 1 пачка;

сыр твердый –100 гр;

ветчина – 100 гр;

мука – для раскатки;

яйцо – 1 шт;

масло сливочное – для смазывания формы.

Способ приготовления:

Нарезать ветчину мелкими кусочками. Сыр натереть на крупной терке.

Тесто раскатать, выложить по нему равномерно ветчину и сыр, свернуть рулетом и закрепить концы. Разрезать рулет на одинаковые по размеру кусочки.

Форму застелить пергаментной бумагой или фольгой, смазать сливочным маслом. Выложить рулеты в форму.

Обильно смазать рулетики яйцом. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180-200 градусов. Выпекать до появления золотистой корочки приблизительно 20-25 минут.

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