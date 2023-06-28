Сочный и нежный пирог к чаю: простой рецепт десерта

В тесто можно добавить шоколадные капли, которые придадут пирогу более насыщенный и приятный вкус.

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Если ломаете голову, что быстренько приготовить к чаю, чтобы было вкусно, сытно и не забрало много времени, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Сабины Сарыевой. Она рассказала, как приготовить изысканный десерт, который обязательно покорит сердца и желудки ваших гостей и родных.

Нежный пирог к чаю

Ингредиенты:

яйца – 4 шт;

ванильный сахар – 8 гр;

сахар – 150 гр;

натуральный йогурт или сметана – 150 гр;

сливочное масло – 150 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

мука – 250 гр;

какао-порошок – 2 ст. л;

шоколадные капли.

Способ приготовления:

В глубокой посуде соединить яйца, ванильный сахар, сахар и взбивать до пышной светлой массы. Затем туда же добавить растопленное сливочное масло, натуральный йогурт или сметану, все перемешать до однородности.

В получившуюся массу всыпать смешанные и просеянные разрыхлитель и муку, перемешать до однородности.

Большую часть теста вылить в форму. В оставшуюся часть добавить какао, снова перемешать, чтобы масса стала однородной по цвету и консистенции. Затем произвольно распределить ее поверх светлого слоя и слегка можно перемешать с помощью деревянной палочки. Сверху по желанию распределить шоколадные капли и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.

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