Вкусно, как в детстве: рецепт мраморного кекса с вишней
Этот кекс отлично дополнит прослойка из крем-сыра и шоколадная глазурь.
Вкусный кекс всегда уместен. А можно испечь оригинальный мраморный кекс с прослойкой из крем-сыра. Также в начинку добавляют вишню, что придает ему особую пикантность.
И если полить уже готовый кекс растопленным шоколадом, или шоколадной глазурью, то получится еще вкуснее. Рецептом вкусного кекса поделилась шеф-повар Валентина Саенко.
Мраморный кекс с вишней
Ингредиенты:
- масло сливочное мягкое – 150 г;
- яйца – 4 штуки;
- мука – 180 г;
- сахар – 150 г + 50 г;
- какао – 20 г;
- молоко – 50 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- вишня – 150 г;
- крем-сыр – 150 г;
- крахмал кукурузный – 10 г;
- ванильный сахар.
В идеале вам потребуется форма диаметром 25-27 см с дыркой посередине. Но можно и взять ту форму, что у вас есть.
Мягкое сливочное масло взбиваем с 150 граммами сахара, пока масса не побелеет. По одному добавьте яйца и продолжайте взбивать. Далее добавьте муку и разрыхлитель. Снова взбейте. Разделите тесто на две части.
В одну из частей добавьте какао-порошок, разведенный в небольшом количестве молока. Перемешайте какао с тестом. У вас получится две порции теста: светлое и темное.
Взбейте отдельно крем-сыр с 50 граммами обычного сахара и ванильным сахаром и добавьте одно яйцо. Пока масса не станет однородной. Добавьте крахмал и снова перемешайте.
Форму смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Выложите сначала белое тесто, посыпьте вишней без косточек, сверху выложите темное тесто и сделайте борозду посредине. В нее влейте крем-сыр. Посыпьте оставшейся вишней.
Духовку разогрейте до 170 градусов и пеките около часа.
Если хотите полить свой кекс глазурью, то вам понадобится 150 грамм черного шоколада, 50 грамм сливочного масла и 30 грамм жирных сливок. Растопите шоколад на водяной бане и смешайте с прочими ингредиентами.
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