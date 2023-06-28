Вкусно, как в детстве: рецепт мраморного кекса с вишней

Этот кекс отлично дополнит прослойка из крем-сыра и шоколадная глазурь.

Вкусный кекс всегда уместен. А можно испечь оригинальный мраморный кекс с прослойкой из крем-сыра. Также в начинку добавляют вишню, что придает ему особую пикантность.

И если полить уже готовый кекс растопленным шоколадом, или шоколадной глазурью, то получится еще вкуснее. Рецептом вкусного кекса поделилась шеф-повар Валентина Саенко.

Мраморный кекс с вишней

Ингредиенты:

масло сливочное мягкое – 150 г;

яйца – 4 штуки;

мука – 180 г;

сахар – 150 г + 50 г;

какао – 20 г;

молоко – 50 г;

разрыхлитель — 5 г;

вишня – 150 г;

крем-сыр – 150 г;

крахмал кукурузный – 10 г;

ванильный сахар.

В идеале вам потребуется форма диаметром 25-27 см с дыркой посередине. Но можно и взять ту форму, что у вас есть.

Мягкое сливочное масло взбиваем с 150 граммами сахара, пока масса не побелеет. По одному добавьте яйца и продолжайте взбивать. Далее добавьте муку и разрыхлитель. Снова взбейте. Разделите тесто на две части.

В одну из частей добавьте какао-порошок, разведенный в небольшом количестве молока. Перемешайте какао с тестом. У вас получится две порции теста: светлое и темное.

Взбейте отдельно крем-сыр с 50 граммами обычного сахара и ванильным сахаром и добавьте одно яйцо. Пока масса не станет однородной. Добавьте крахмал и снова перемешайте.

Форму смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Выложите сначала белое тесто, посыпьте вишней без косточек, сверху выложите темное тесто и сделайте борозду посредине. В нее влейте крем-сыр. Посыпьте оставшейся вишней.

Духовку разогрейте до 170 градусов и пеките около часа.

Если хотите полить свой кекс глазурью, то вам понадобится 150 грамм черного шоколада, 50 грамм сливочного масла и 30 грамм жирных сливок. Растопите шоколад на водяной бане и смешайте с прочими ингредиентами.

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