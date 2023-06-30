Классический имеретинский хачапури: лучший рецепт от грузинского повара

Хачапури – это традиционное грузинское блюдо, но в каждом регионе его готовят по-своему.

Настоящий хачапури приготовить просто. Достаточно просто соблюдать дозировку продуктов. Впрочем, это все условности, ведь хачапури готовят в каждой грузинской семье и там наверняка количество ингредиентов никто не отмеривает на весах.

Интересно, но хачапури по имеретински в оригинале готовят с настоящим имеретинским сыром, который по консистенции скорей напоминает творог, чем сыр. Рецептом поделилась блогер anta_shartava, которая уже много лет живет в Грузии.

Классический имеретинский хачапури

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 500 г;

вода 300 мл;

сахар – 1 ч. л.;

щепотка соли;

сухие дрожжи — 1,5 чайной ложки;

растительное масло — 100 мл.

Для начинки:

сыр имеретинский — 1 кг (или сулугуни).

Муку просейте в глубокую миску, добавьте дрожжи, соль, сахар, растительное масло и воду. Вода должна быть теплой, чтобы дрожжи "заработали".

Все тщательно перемешайте до однородности.

Накройте миску с тестом, оставьте на тридцать-сорок минут. Разделите тесто на столько порций, сколько хотите сделать хачапури, но учтите, что каждый должен помещаться в форму, так что смотрите сами.

Чтобы сделать начинку, нужно крупно натереть весь сыр. Можно добавить немного сливочного масла. Если сыр жирный, можно обойтись и без масла: начинка должна быть достаточно рыхлой.

Порции теста раскатайте скалкой в круги. Выложите в центр каждого круга 150 грамм сырной начинки, края теста соедините и защипните. Чуть присыпьте хачапури мукой и снова раскатать скалкой до толщины 8–10 мм. Диаметр определяется размерами форм для выпечки.

Проколите хачапури по периметру, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и пеките до готовности. Это займет около 30 минут. Перед подачей смажьте корочку хачапури сливочным маслом.

Также вы можете приготовить вкусную шаурму. Готовить это блюдо уличной кухни дома очень просто. И добавить можно столько начинки, сколько захочется.