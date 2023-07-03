Сладкое начало дня: рецепт шоколадной бомбы

Готовый пирог можно полить шоколадной пастой или растопленным шоколадом.

Начать день с кусочка шоколадной выпечки – отличый способ поднять себе настроение и зарядиться энергией. Предлагаем вам приготовить вкуснейший пирог, на который уйдет совсем немного времени. Свое название десерт оправдывает в полной мере и придется по вкусу всем, кто без ума от шоколада. Рецептом сладости поделились в блоге "Сборник рецептов".

Шоколадная бомба

Ингредиенты:

молоко – 200 мл;

сахар – 200 гр;

какао-порошок – 4 ст. л;

яйца – 2 шт;

мука – 250 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

растительное масло – 100 мл;

шоколадная паста – 3-4 ст. л;

свежая клубника.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать молоко, сахар и какао. Туда же добавить яйца и перемешать еще раз. К получившейся массе добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, хорошо перемешать, а в самом конце влить растительное масло.

В смазанную маслом форму влить массу и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовность проверить проткнув выпечку деревянной шпажкой. Если она сухая, то пирог готов.

Остудить пирог, полить его шоколадной пастой или растопленным шоколадом, украсить ягодами клубники и веточками мяты.

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