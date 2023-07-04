Самый вкусный десерт: как приготовить торт "Птичье молоко" с клубничным желе

Это очень простой и вкусный торт, который получится даже у начинающего кулинара.

Торт "Птичье молоко" — это нежный и воздушный десерт, который понравится всем любителям сладкого. Клубничное желе добавляет яркости и свежести в этот торт. Как его приготовить, написала украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником marisha_recepti.

Торт "Птичье молоко" с клубничным желе

Ингредиенты:

6 яиц;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

1 стакан молока;

1 пакет желатина;

1 стакан клубничного сока;

1 стакан свежих клубничин.

Для суфле:

сахар-230 г;

мука — 0,5 ст. л.;

яйца — 6 шт.;

желатин — 25 г + 90 г воды;

сливочное масло — 180 г;

молоко — 120 мл.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки до пиков.

Добавьте половину сахара и продолжайте взбивать до густой пены.

В другой миске взбейте желтки с оставшимся сахаром до густой пены.

Добавьте молоко и муку, постепенно перемешивая, чтобы не было комков.

Добавьте взбитые белки и аккуратно перемешайте.

Вылейте тесто в форму для выпечки и выпекайте в духовке около 30 минут.

Оставьте торт остыть.

Теперь готовьте суфле. Отделите белки от желтков.

К желткам добавить 115 г сахара, ванильный сахар и взбейте. Добавьте молоко, муку, перемешайте и заварите крем на паровой бане. Готовность крема определяйте по бороздке на лопатке, она не должна растекаться. Крем охладите до комнатной температуры.

Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 минут.

Сливочное масло комнатной температуры взбейте до пышности, частями добавьте заварной крем. Отдельно взбейте белки с оставшимися 115 г сахара. Тоненькой струйкой введите растопленный желатин, постоянно взбивайте. В 2-3 этапа добавьте масло в заварной крем и аккуратно перемешайте. Переложите суфле на бисквит, уберите в холодильник.

Приготовьте клубничное желе, следуя инструкции на упаковке желатина. Просто залейте желатин холодной водой, чтобы он разбух. Потом растворите на водяной бане и влейте в клубничный сок. Добавьте свежие ягоды клубники в желе и перемешайте.

Вылейте желе на торт и оставьте его в холодильнике на несколько часов, чтобы застыло. Чтобы торт сохранял форму – используйте пергамент, или тонкую пленку.

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