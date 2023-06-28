Безопасно для фигуры: рецепт торта без выпечки с лаймом

Этот торт не придется выпекать, а просто оставить в морозилке на пару часов.

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Если вы любите сладкое и десерты, но не хотите готовить что-то слишком калорийное, то этот рецепт точно вам подойдет. В нем есть такие неожиданные ингредиенты, как авокадо. Но он тут придает торту нежную кремовую текстуру.

Рецептом поделилась известный украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником lanas_diet.

Торт без выпечки с лаймом

Для основы:

кокосовая стружка – 100 г;

орехи (подойдут любые) – 100 г;

спелый банан;

чайная ложка цедры лайма.

Для начинки:

спелые авокадо — 3 шт;

сок большого лайма или лимона;

цедра лайма – чайная ложка;

сливки (кокосовые, или обычные) – 30 г;

мед или сироп – 2-3 столовые ложки.

Сначала сделайте начинку. Сложите все в блендер и хорошо измельчите и перемешайте. Выложите в форму, застеленную пергаментом и отправьте в морозилку на пару часов.

А пока займитесь начинкой. Очистите авокадо. Со спелых плодов шкурка снимается очень просто. Положите в блендер. Полейте соком лайма, добавьте цедру, сливки, мед или сироп по вкусу. Можно добавить и сахарную пудру, но тогда уже получится не так диетично.

Все измельчите в однородную массу. Вылейте ее поверх застывшей основы и отправьте в морозилку на пару часов снова. Ваш торт с лаймом готов.

Есть секрет: если приготовить только начинку и заморозить ее в форме в холодильнике, то получится отличное мороженое. Его можно подавать со свежими ягодами и полить растопленным шоколадом.

Также вы можете приготовить вкуснейшую творожную запеканку без муки.

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