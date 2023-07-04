Очень вкусный десерт: пошаговый рецепт брауни без выпечки

Если вам нравятся брауни, но не любите стоять у духовки – этот рецепт для вас.

Брауни – это популярный шоколадный десерт, от которого без ума сладкоежки по всему миру. Но если вам не хочется печь его в духовке, то всегда можно попробовать приготовить брауни без выпечки.

К тому же этот рецепт подойдет для тех, кто соблюдает веганскую, или вегетарианскую диету. Тут нет продуктов животного происхождения. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником oksana_matvieieva.

Брауни без выпечки

Ингредиенты:

200 г фиников;

50 г изюма;

200 г миндаля;

50 г грецких орехов;

4 ст. л. какао;

экстракт ванили (или ванилин на кончике ножа);

немножко соли, перца и корицы для совершенного вкуса;

шоколад для поливки сверху.

Финики предварительно замочите на 15 мин в горячей воде, воду слейте и достаньте из фиников косточки. Сложите финики, изюм, орехи и прочие ингредиенты в блендер и перебейте в однородную массу.

Специи добавляйте, или не добавляйте по своему вкусу. Если вам не нравится корица – не кладите ее. Но немного соли и перца точно придадут десерту пикантность.

Выложите массу в предварительно подготовленную форму, застеленную пергаментом. Тут уже зависит от вас, какой толщины будут ваши брауни. И поставьте в морозилку на полчаса.

Шоколад растопите на водяной бане и полейте брауни сверху перед подачей.

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