Очень вкусный десерт: пошаговый рецепт брауни без выпечки
Если вам нравятся брауни, но не любите стоять у духовки – этот рецепт для вас.
Брауни – это популярный шоколадный десерт, от которого без ума сладкоежки по всему миру. Но если вам не хочется печь его в духовке, то всегда можно попробовать приготовить брауни без выпечки.
К тому же этот рецепт подойдет для тех, кто соблюдает веганскую, или вегетарианскую диету. Тут нет продуктов животного происхождения. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником oksana_matvieieva.
Брауни без выпечки
Ингредиенты:
- 200 г фиников;
- 50 г изюма;
- 200 г миндаля;
- 50 г грецких орехов;
- 4 ст. л. какао;
- экстракт ванили (или ванилин на кончике ножа);
- немножко соли, перца и корицы для совершенного вкуса;
- шоколад для поливки сверху.
Финики предварительно замочите на 15 мин в горячей воде, воду слейте и достаньте из фиников косточки. Сложите финики, изюм, орехи и прочие ингредиенты в блендер и перебейте в однородную массу.
Специи добавляйте, или не добавляйте по своему вкусу. Если вам не нравится корица – не кладите ее. Но немного соли и перца точно придадут десерту пикантность.
Выложите массу в предварительно подготовленную форму, застеленную пергаментом. Тут уже зависит от вас, какой толщины будут ваши брауни. И поставьте в морозилку на полчаса.
Шоколад растопите на водяной бане и полейте брауни сверху перед подачей.
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