Духовка не нужна: подробный рецепт яблочного пирога на сковороде
Яблочный пирог на сковороде — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить из доступных продуктов.
Этот яблочный пирог хорош тем, что вам не понадобиться духовка. А только сковорода и все необходимые ингредиенты. Пирог получается ароматным, нежным и сочным, а его приготовление не займет много времени. Рецептом вкусного пирога поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником tomka_recepti.
Яблочный пирог на сковороде
Ингредиенты:
- 3-4 яблока;
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- 150 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ч. л. корицы;
- соль по вкусу.
Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте тонкими дольками. В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной пены.
Добавьте муку, разрыхлитель и корицу и перемешайте до однородности.
Сковороду с антипригарным покрытием смажьте маслом и выложите на нее половину яблочных долек, слегка присыпав их сахаром.
Залейте яблоки тестом и выровняйте его лопаткой.
Сверху уложите оставшиеся яблочные дольки и посыпьте их сахаром и корицей.
Поставьте сковороду на средний огонь и прикройте крышкой. Пеките яблочный пирог 25-30 минут, проверяя готовность зубочисткой.
Готовый пирог немного остудите на сковороде, а затем переверните на блюдо.
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