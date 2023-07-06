Ленивый яблочный рулет: рецепт быстрого и вкусного десерта
Прелесть этого десерта в том, что рулет выпекается вместе
Если вы очень любите выпечку с яблоками, а готовить пироги или шарлотку вам лень, предлагаем воспользоваться очень простым и легким рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить ленивый яблочный рулет. На него вы потратите совсем немного времени, а нежный и мягкий вкус выпечки запомнится надолго.
Ленивый яблочный пирог
Ингредиенты:
- сахар – 130 гр;
- яйца – 4 шт;
- соль – щепотка;
- мука – 120 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
- сливочное масло – 15 гр;
- яблоко – 5 шт;
- сахар – 2 ст. л;
- корица по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли, затем добавить туда просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Яблоки помыть, почистить от кожуры, натереть на терке, добавить сахар и корицу.
На противень, смазанный маслом или застеленный просиликоненной пергаментной бумагой, выложить масло и начинку, сверху вылить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Готовый корж накрыть полотенцем или бумагой для выпечки и перевернуть, а затем аккуратно свернуть в рулет.
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