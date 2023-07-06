Ленивый яблочный рулет: рецепт быстрого и вкусного десерта

Прелесть этого десерта в том, что рулет выпекается вместе

Если вы очень любите выпечку с яблоками, а готовить пироги или шарлотку вам лень, предлагаем воспользоваться очень простым и легким рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить ленивый яблочный рулет. На него вы потратите совсем немного времени, а нежный и мягкий вкус выпечки запомнится надолго.

Ленивый яблочный пирог

Ингредиенты:

сахар – 130 гр;

яйца – 4 шт;

соль – щепотка;

мука – 120 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

сливочное масло – 15 гр;

яблоко – 5 шт;

сахар – 2 ст. л;

корица по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли, затем добавить туда просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Яблоки помыть, почистить от кожуры, натереть на терке, добавить сахар и корицу.

На противень, смазанный маслом или застеленный просиликоненной пергаментной бумагой, выложить масло и начинку, сверху вылить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Готовый корж накрыть полотенцем или бумагой для выпечки и перевернуть, а затем аккуратно свернуть в рулет.

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