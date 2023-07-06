Бюджетно и вкусно: рецепт салата с грибами и зеленым горошком
Перед подачей салат необходимо некоторое время подержать в холодильнике.
Салат – отличный способ разнообразить обед или ужин, добавив к привычным блюдам что-то новенькое. А учитывая, сколько вариантов приготовления салатов существует, можно отметить, что это еще и нескончаемый источник экспериментов с ингредиентами и вкусами. Сегодня мы предлагаем вам приготовить интересный салат с шампиньонами и зеленым горошком по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук. Он бюджетный и не занимает много времени в приготовлении.
Салат с шампиньонами и зеленым горошком
Ингредиенты:
- шампиньоны – 250-300 гр;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- консервированный зеленый горошек – 100 гр;
- майонез – 2-3 ст. л;
- зелень – для подачи;
- соль, перец – по вкусу;
- масло растительное – 3-4 ст. л.
Способ приготовления
Лук почистить и мелко порезать, морковь тоже помыть, почистить и натереть на терке, все смешать и обжарить на сковороде на растительном масле до мягкости. Отдельно до готовности пожарить мелко нарезанные шампиньоны. Отцедить лишнее масло в обоих случаях жарки, если таковое будет.
Смешать морковь с луком, грибами, добавить горошек, майонез и перемешать. Посолить, поперчить по вкусу, добавить зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим подержать немного в холодильнике, чтобы он остыл.
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