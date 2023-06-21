Вкуснее, чем кабачковая икра: рецепт салата из баклажанов
Такой салат можно есть сразу, но он подходит и в качестве заготовки на зиму.
Баклажаны – не только очень вкусный овощ, но еще и очень полезный. В его составе – большое количество витаминов, в том числе C и B6, фолиевая кислота, каротин, а также микроэлементы: калий, кальций, железо, медь, цинк и др. Высокое содержание в баклажанах солей калия оказывает положительное влияние на работу сердца и способствует выведению из организма лишних жидкостей. В кулинарии баклажаны пользуются заслуженной популярностью, и сегодня мы предлагаем вам приготовить вкуснейший салат по рецепту кулинарного блогера Светланы Браун. Его можно есть как сразу, так и сделать на зиму, закатав в банки.
Салат из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг;
- сладкий перец – 400 гр;
- помидоры – 500 гр;
- лук – 400 гр;
- соль – 1-1,5 ст. л;
- сахар – 1 ст. л;
- растительное масло – 200 гр;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- красный перец по вкусу.
Способ приготовления:
Баклажаны помыть, обсушить, порезать кубиками, посолить и дать постоять, пока они не пустят сок, который нужно слить.
Обжарить порезанные кубиками лук, помидоры и перец, добавить баклажаны и тушить до готовности примерно 40 минут. За 10 минут до готовности добавить еще соль, сахар, чеснок и красный перец по вкусу.
Если салат готовится на зиму, то еще горячим разлить его в стерилизованные банки и закатать крышками.
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