Смачніше, ніж кабачкова ікра: рецепт салату з баклажанів

Такий салат можна їсти відразу, але він підходить і як заготовка на зиму.

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Баклажани – не тільки дуже смачний овоч, але й дуже корисний. У його складі – велика кількість вітамінів, зокрема C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк та ін. Високий вміст у баклажанах солей калію позитивно впливає на роботу серця та виведення з організму зайвих рідин. У кулінарії баклажани користуються заслуженою популярністю, і сьогодні ми пропонуємо вам приготувати смачний салат за рецептом кулінарної блогерки Світлани Браун. Його можна їсти як одразу, так і зробити на зиму, закатавши у банки.

Салат із баклажанів

Інгредієнти:

баклажани – 1 кг;

солодкий перець – 400 г;

помідори – 500 г;

цибуля – 400 г;

сіль — 1-1,5 ст. л;

цукор – 1 ст. л;

рослинна олія – 200 г;

часник – 3-4 зубчики;

червоний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, обсушити, нарізати кубиками, посолити і дати постояти, поки вони не пустять сік, який потрібно злити.

Обсмажити порізані кубиками цибулю, помідори та перець, додати баклажани і тушкувати до готовності приблизно 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності додати ще сіль, цукор, часник та червоний перець за смаком.

Якщо салат готується на зиму, то гарячим розлити його в стерилізовані банки і закатати кришками.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний рулет із кабачків.