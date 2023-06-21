Такого ви ще не куштували! Рецепт рулету "Цезар" із кабачків (відео)

Знайомий смак салату "Цезар" у цій інтерпретації грає новими фарбами.

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Сезон кабачків не за горами, але вже зараз на ринку та в супермаркетах можна купити молоді овочі, які є дуже корисними та смачними, а також з них готують величезну кількість чудових страв. Відомий кулінарний блогер з Одеси Валерій Пономарь пропонує своїм підписникам в Instagram рецепт рулету "Цезар" із кабачків. Ця неймовірно смачна страва обов'язково сподобається всім, хто її спробує бодай раз.

"Цезар" із кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг;

яйце – 2 шт;

рисове борошно — 2 ст. л. Якщо немає рисового борошна, можна взяти будь-яке інше;

сіль та перець за смаком.

Для соусу:

жовток – 2 шт;

зерниста гірчиця – 1 ч. л;

лимонний сік – 1/2 ст. л;

олія – 4 ст. л (2 соняшникової, 2 оливкової)

вустерський соус -1 ст. л;

анчоус філе – 4 шт.;

часник – 2 зубчики;

пармезан – 4 ст. л;

помідор – 1 шт.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, посушити на паперовому рушнику, натерти на тертці і злегка посипати сіллю, а через п'ять хвилин максимально віджати сік.

Змішати всі інгредієнти і розподілити масу на пергамент. Товщина шару не має перевищувати сантиметра. Запікати 20 хвилин у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці при включеному режимі конвекції.

Поки готується основа рулету, змішати всі складові для соусу. Філе анчоуса необхідно дрібно нарізати, а пармезан — натерти на дрібній тертці.

На готовий корж намазати соус, викласти зверху порізані тонкими кільцями помідори та згорнути у рулет.

При подачі нарізати на порційні шматочки.

Раніше Фокус писав, як легко та швидко приготувати фаршировані кабачки.