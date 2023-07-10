Фаршированные кабачки по-итальянски: простой рецепт изысканного блюда

Изюминка этого блюда – копченый сыр, который придает изысканный вкус.

Сейчас, когда сезон кабачков, даже у самых опытных кулинаров кончаются рецепты. И это самое время попробовать что-то новенькое. Попробуйте фаршированные кабачки в итальянском стиле.

Для этого рецепта лучше всего подойдут круглые кабачки, но если таких у вас нет – то берите обычные. Просто разрежьте их на две, или на три части и выскоблите серединку ложкой, чтобы получились "стаканчики", которые вы и будете фаршировать. В оригинальном рецепте требуется копченый сыр проволоне, но вы можете взять копченый сулугуни.

Это блюдо готовится полтора часа и идеально подходит для семейного обеда. Если у вас останется немного начинки , вы можете легко превратить ее в новый рецепт: сформируйте фрикадельки, обваляйте их в муке или панировочных сухарях, обжарьте в небольшом количестве масла и подавайте вместе с кабачками добавьте к кабачкам, когда они будут запекаться в духовке. Также можно приправить начинку луком, предварительно обжарив его в масле вместе с мякотью кабачка.

Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Cucchiaio.

Фаршированные кабачки по-итальянски

Ингредиенты:

6 круглых кабачков (или шесть обычных);

100 г телячьего, или говяжьего фарша;

140 г копченого сыра (проволоне, или сулугуни);

1 яйцо + 1 желток;

свежие листья базилика;

оливковое масло;

300 г томатного пюре

соль, перец.

Подготовьте кабачки. Круглые или нет, опустите их в кипяток и поварите около 8 минут, чтобы они чуть размягчились, но оставались твердыми. Обсушите и ножом срежьте верхнюю шляпку, достаньте мякоть чайной ложкой, стараясь не повредить стенки и дно. Мякоть крупно нарежьте и откиньте на дуршлаг, чтобы с нее стек сок.

Переверните кабачки вверх дном на решетке, чтобы удалить лишнюю жидкость. Тем временем подрумяньте мякоть на сковороде с каплей масла в течение нескольких минут.

Натрите сыр. В миске смешайте мясной фарш, натертый сыр, яйцо и желток, остывшую мякоть кабачка, соль и перец. Перемешайте смесь хорошенько и начините кабачки.

Вылейте томатный соус на дно формы для запекания, сбрызните маслом, посолите и поперчите, положите несколько листиков базилика. Положите кабачки рядом друг с другом, накройте их шляпками и запекайте 40 минут.

Достаньте из духовки, снимите шляпки и добавить на каждый кабачком немного тертого сыра. Потом отправьте их в духовку, включив гриль, чтобы сыр подрумянился. Но этот этап можно и пропустить.

Достаньте кабачки и дайте им "отдохнуть" 15 минут, прежде, чем подавать на стол.

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