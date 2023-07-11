Простой рецепт вкусной летней закуски: как приготовить рулет из кабачков
Кабачки – это универсальные овощи, из которых можно приготовить что угодно, в том числе и этот вкуснейший рулет.
Рулет из кабачков, фаршированный свежим сливочным сыром с зеленью и ломтиками ветчины, — это очень простой рецепт. И это блюдо отлично подойдет в качестве закуски или второго блюда.
Его едят холодным и разогреть плиту вам нужно будет лишь для того, чтобы приготовить кабачки на гриле. И учтите, что ему нужно будет постоять в холодильнике минимум час перед подачей. Рецепт опубликовали на сайте Cucchiaio.
Рулет из кабачков
Ингредиенты:
- 3 больших кабачка;
- 200 г сливочного сыра;
- 150 г нарезанной ломтиками вареной ветчины;
- свежий майоран;
- свежий базилик;
- 40 г измельченных фисташек;
- 1 горсть рукколы;
- соль, перец.
Чтобы приготовить рулет из кабачков, вымойте кабачки, высушите их, обрежьте кончики и нарежьте ножом или мандолиной вдоль. Ломтики должны быть не толще 5 мм. Обжарьте их с обеих сторон на горячей гриль-сковороде, затем приправьте солью и перцем.
В миске смешайте сливочный сыр с измельченными ароматными травами и небольшим количеством свежемолотого перца. Разложите ломтики цуккини на листе пергаментной бумаги, один рядом с другим и только внахлест, образуя прямоугольник.
Выложите поверх ломтики ветчины, сверху распределите приправленный сливочный сыр и посыпьте рублеными фисташками.
Добавьте рукколу и плотно сверните кабачки со всеми прочими ингредиентами в рулет. Заверните в пергамент и оставьте примерно на 1 час в холодильнике. По истечении этого времени снимите пергаментную бумагу, нарежьте рулет из кабачков и подавайте к столу.
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