Простой рецепт вкусной летней закуски: как приготовить рулет из кабачков

Кабачки – это универсальные овощи, из которых можно приготовить что угодно, в том числе и этот вкуснейший рулет.

Рулет из кабачков, фаршированный свежим сливочным сыром с зеленью и ломтиками ветчины, — это очень простой рецепт. И это блюдо отлично подойдет в качестве закуски или второго блюда.

Его едят холодным и разогреть плиту вам нужно будет лишь для того, чтобы приготовить кабачки на гриле. И учтите, что ему нужно будет постоять в холодильнике минимум час перед подачей. Рецепт опубликовали на сайте Cucchiaio.

Рулет из кабачков

Ингредиенты:

3 больших кабачка;

200 г сливочного сыра;

150 г нарезанной ломтиками вареной ветчины;

свежий майоран;

свежий базилик;

40 г измельченных фисташек;

1 горсть рукколы;

соль, перец.

Чтобы приготовить рулет из кабачков, вымойте кабачки, высушите их, обрежьте кончики и нарежьте ножом или мандолиной вдоль. Ломтики должны быть не толще 5 мм. Обжарьте их с обеих сторон на горячей гриль-сковороде, затем приправьте солью и перцем.

В миске смешайте сливочный сыр с измельченными ароматными травами и небольшим количеством свежемолотого перца. Разложите ломтики цуккини на листе пергаментной бумаги, один рядом с другим и только внахлест, образуя прямоугольник.

Выложите поверх ломтики ветчины, сверху распределите приправленный сливочный сыр и посыпьте рублеными фисташками.

Добавьте рукколу и плотно сверните кабачки со всеми прочими ингредиентами в рулет. Заверните в пергамент и оставьте примерно на 1 час в холодильнике. По истечении этого времени снимите пергаментную бумагу, нарежьте рулет из кабачков и подавайте к столу.

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