Салат с креветками: рецепт легкого и питательного блюда для всех
Салат имдеально подойдет для адептов здорового питания.
Вкусный и очень аппетитный салат с креветками – лучшее решение для тех, кто следит за питанием, но в то же время любит покушать. Предлагаем приготовить такое блюдо по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Обилие зелени, овощей и морепродукты дают незабываемый вкус.
Салат с креветками
Ингредиенты:
- красный лук – 1 шт;
- петрушка – 1 пучок;
- укроп – 1 пучок;
- чеснок – 2 зубчика;
- креветки – 400 г.
- листья салата – 300 гр;
- черри – 200 гр;
- авокадо – 1 шт;
- уксус 9% – 2 ст. л;
- горчица – 1 ст. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Лук, петрушку, укроп мелко нарезать и все перемешать в одной посуде. Туда же добавить уксус, горчицу, специи, мелко порубленный чеснок и оливковое масло. Снова все перемешать.
Креветки отварить в подсоленной воде, воду слить, а креветки добавить к остальным ингредиентам, перемешать и поставить в холодильник мариноваться на два часа.
Листья салата помыть, дать обсохнуть, крупно нарезать. Помидоры черри нарезать пополам, а авокадо на кубики.
В миске соединить все овощи, маринованные креветки и перемешать. Блюдо готово.
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