Салат с креветками: рецепт легкого и питательного блюда для всех

Салат имдеально подойдет для адептов здорового питания.

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Вкусный и очень аппетитный салат с креветками – лучшее решение для тех, кто следит за питанием, но в то же время любит покушать. Предлагаем приготовить такое блюдо по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Обилие зелени, овощей и морепродукты дают незабываемый вкус.

Салат с креветками

Ингредиенты:

красный лук – 1 шт;

петрушка – 1 пучок;

укроп – 1 пучок;

чеснок – 2 зубчика;

креветки – 400 г.

листья салата – 300 гр;

черри – 200 гр;

авокадо – 1 шт;

уксус 9% – 2 ст. л;

горчица – 1 ст. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук, петрушку, укроп мелко нарезать и все перемешать в одной посуде. Туда же добавить уксус, горчицу, специи, мелко порубленный чеснок и оливковое масло. Снова все перемешать.

Креветки отварить в подсоленной воде, воду слить, а креветки добавить к остальным ингредиентам, перемешать и поставить в холодильник мариноваться на два часа.

Листья салата помыть, дать обсохнуть, крупно нарезать. Помидоры черри нарезать пополам, а авокадо на кубики.

В миске соединить все овощи, маринованные креветки и перемешать. Блюдо готово.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Принц" с говядиной и орехами.