Салат із креветками: рецепт легкої та поживної страви для всіх

Салат ідеально підійде для адептів здорового харчування.

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Смачний і дуже апетитний салат із креветками — найкраще рішення для тих, хто стежить за харчуванням, але водночас любить поїсти. Пропонуємо приготувати таку страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Велика кількість зелені, овочів і морепродукти дають незабутній смак.

Салат із креветками

Інгредієнти:

червона цибуля — 1 шт;

петрушка — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

часник — 2 зубчики;

креветки — 400 г;

листя салату — 300 г;

черрі — 200 г;

авокадо — 1 шт;

оцет 9% — 2 ст. л;

гірчиця — 1 ст. л;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю, петрушку, кріп дрібно нарізати і все перемішати в одному посуді. Туди ж додати оцет, гірчицю, спеції, дрібно порубаний часник і оливкову олію. Знову все перемішати.

Креветки відварити в підсоленій воді, воду злити, а креветки додати до решти інгредієнтів, перемішати і поставити в холодильник маринуватися на дві години.

Листя салату помити, дати обсохнути, крупно нарізати. Помідори черрі нарізати навпіл, а авокадо на кубики.

У мисці з'єднати всі овочі, мариновані креветки та перемішати. Страва готова.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Принц" з яловичиною і горіхами .