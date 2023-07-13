Самые лучшие лимонные пирожные. Рецепт вкуснейшего десерта

Такие пирожные еще называют блонди, в противовес шоколадным брауни.

Лимонные пирожные — это ароматные и вкусные лакомства с уникальной текстурой. Мягкие, но компактные, покрытые сладкой глазурью и с легкой кислинкой, они идеально подходят к чаю и их можно брать с собой на пикник.

Лимонные брауни — очень ароматная и цитрусовая версия классических американских сладостей. Сделанные с лимонным соком и цедрой, они покоряют буквально с первого укуса. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

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Это быстрый и простой рецепт, с которым справится даже неопытный кулинар. Мягкое, но плотное тесто тает во рту, а глазурь придает нежную пикантность.

Лимонные брауни

Ингредиенты:

220 г сахара;

150 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя без горки;

цедра 1 лимона;

3 яйца комнатной температуры;

160 г сливочного масла;

2 чайные ложки фильтрованного лимонного сока.

Для глазури:

110 г сахарной пудры;

2 чайные ложки фильтрованного лимонного сока;

цедра половинки лимона.

Чтобы приготовить лимонные брауни, соберите масло, сахар и цедру лимона в чашу планетарного миксера и перемешайте венчиком, пока смесь не станет мягкой. Или перемешайте все ингредиенты венчиком. Добавьте яйца по одному, а потом и лимонный сок. Все хорошо перемешайте.

Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель и взбивайте, пока смесь не станет однородной. Переложите тесто в квадратную форму, предварительно смазанную маслом и застеленную пергаментной бумагой.

Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке 20-25 минут или пока зубочистка, воткнутая в корж, не будет выходить чистой и сухой. Выньте из духовки и дайте остыть в течение 10-15 минут, затем выньте пирожные из формы и переложите на решетку. Тем временем приготовьте глазурь: венчиком смешайте сахарную пудру с лимонным соком и его цедрой до получения однородной смеси.

Вылейте глазурь на поверхность торта и дайте ей полностью остыть и затвердеть. После разрежьте торт на квадраты, чтобы получились отдельные пирожные.

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