Подойдет для завтрака и пикника: рецепт очень простого яблочного пирога

По этому рецепту даже можно приготовить пирог с грушей. Получится также вкусно.

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Этот легкий яблочный пирог можно подавать в качестве десерта и дополнить шариком мороженого. Он получается мягким и нежным.

По этому рецепту можно приготовить также пирог с грушами, а можно после приготовления посыпать его сверху лепестками миндаля, рубленым фундуком, или фисташками.

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Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Простой яблочный пирог

Ингредиенты:

1 кг яблок;

150 г муки;

150 г сахарного песка;

1 яйцо комнатной температуры;

1 яичный желток комнатной температуры;

1/2 стакана молока;

50 г сливочного масла;

1/2 пакетика дрожжей;

сок одного лимона;

панировочные сухари.

Нарежьте фрукты тонкими ломтиками. Затем положите ломтики в миску и сбрызните их лимонным соком. Положите в миску яйцо, желток и 100 грамм сахара, взбейте миксером, пока смесь не станет легкой и пенистой. Добавьте просеянную муку, растворенные в теплом молоке дрожжи и ломтики яблок.

Разъемную форму диаметром 20-22 см смажьте масло и посыпьте панировочными сухарями. Вылейте смесь, разровняйте и разложите тонкие ломтики сливочного масла. В конце посыпьте оставшимся сахаром. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.

Выньте пирог из духовки и дайте ему отдохнуть в течение пяти минут. Затем аккуратно переложите его на сервировочную тарелку. Подавайте пирог горячим или теплым, слегка посыпав его сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить еще один классический яблочный пирог под названием "Вуаль невесты".