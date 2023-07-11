Підійде для сніданку та пікніка: рецепт дуже простого яблучного пирога

За цим рецептом навіть можна приготувати пиріг із грушею. Вийде також смачно.

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Цей легкий яблучний пиріг можна подавати як десерт і доповнити кулькою морозива. Він виходить м'яким і ніжним.

За цим рецептом можна приготувати також пиріг із грушами, а можна після приготування посипати його зверху пелюстками мигдалю, рубаним фундуком, або фісташками.

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Рецепт було опубліковано на сайті Cucchiaio.

Простий яблучний пиріг

Інгредієнти:

1 кг яблук;

150 г борошна;

150 г цукрового піску;

1 яйце кімнатної температури;

1 яєчний жовток кімнатної температури;

1/2 склянки молока;

50 г вершкового масла;

1/2 пакетика дріжджів;

сік одного лимона;

панірувальні сухарі.

Наріжте фрукти тонкими скибочками. Потім покладіть скибочки в миску і збризніть їх лимонним соком. Покладіть у миску яйце, жовток і 100 грамів цукру, збийте міксером, доки суміш не стане легкою і пінистою. Додайте просіяне борошно, розчинені в теплому молоці дріжджі та скибочки яблук.

Роз'ємну форму діаметром 20-22 см змастіть олією і посипте панірувальними сухарями. Вилийте суміш, розрівняйте і розкладіть тонкі скибочки вершкового масла. Наприкінці посипте цукром, що залишився. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.

Вийміть пиріг із духовки та дайте йому відпочити протягом п'яти хвилин. Потім акуратно перекладіть його на сервірувальну тарілку. Подавайте пиріг гарячим або теплим, злегка посипавши його цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати ще один класичний яблучний пиріг під назвою "Вуаль нареченої".