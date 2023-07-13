Творожно-сметанная запеканка: как приготовить изумительный десерт

Для приготовления десерта старайтесь брать только свежие продукты высокого качества.

Запеканка из творога и сметаны, украшенная сезонными ягодами – что может быть вкуснее к чаю или кофе? Предлагаем приготовить этот десерт по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день" и порадовать себя и близких. Чтобы она гарантированно получилась, рекомендуем использовать только свежие и качественные продукты.

Творожно-сметанная запеканка

Ингредиенты:

творог – 400 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 35 гр;

манная крупа – 1 ст. л.

Для заливки:

сметана – 350 гр;

желток – 1 шт;

сахар – 25 гр;

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Творог растереть или перебить блендером в однородную массу. Добавить яйцо и хорошо взбить. Туда же ввести манку и сахар, снова все тщательно перемешать.

Смесь, которая получилась, выложить в форму, смазанную сливочным маслом, и запекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 30 минут.

Пока готовится запеканка, делаем заливку. Для этого необходимо смешать сметану, сахар, ванильный сахар и желток.

Достать из духовки запеканку и залить сметанной массой. Отправить в духовку еще на 15 минут. Готовую запеканку остудить и украсить ягодами и веточками мяты (по желанию).

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