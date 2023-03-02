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Еда

Оранжевое настроение. Сладкая запеканка из тыквы и творога

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Фото: Instagram valya__saenko | Запеканка из творога и тыквы

Сейчас тыква в тренде, к тому же это очень полезный и вкусный овощ.

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Из тыквы можно приготовить буквально все: от супа до десерта. И именно эта запеканка с творогом получается очень вкусной. Она напоминает одновременно и тыквенный американский пирог и знаменитый Львовский сырник.

А приготовить ее очень просто. Рецептом поделилась фуд-блогер и шеф-повар из Украины Валентина Саенко.

Запеканка из тыквы

Ингредиенты:

  • Нежирный творог – 500 гр
  • Сахар – 80 гр;
  • Два яйца;
  • Кукурузный крахмал – 20 гр;
  • Изюм или сушеная клюква — 50 гр;
  • Ваниль.

Для тыквенной прослойки:

  • Тыквенное пюре – 250 гр;
  • Одно яйцо;
  • Сахар – 50 гр;
  • Кукурузный крахмал – 20 гр.

Для шоколадной глазури:

  • Шоколад черный – 100 гр;
  • Сливки – 30 гр;
  • Масло сливочное – 50 гр.

Тыкву очистите, разрежьте на крупные куски, посыпьте корицей, сушеным имбирем и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, пока она не станет мягкой. Быстрей всего тыква приготовится на противне. После остудите ее немного и перебейте блендером в пюре.

Творог смешайте с сахаром, двумя яйцами и ванилью, или ванильным сахаром. Перебейте блендером в однородную массу, вмешайте изюм и крахмал.

Вбейте в тыквенное пюре одно яйцо и добавьте сахар и перемешайте.

Форму как для кекса выстелите пергаментом и выкладывайте творожную массу и тыквенное пюре поочередно, не смешивая. Тогда в разрезе запеканка получится яркой и красивой.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около часа. Или чуть больше, ориентируйтесь на свою духовку. После достаньте и остудите в форме. В принципе, запеканка уже готова. Но можно добавить к ней шоколадную глазурь, чтобы она стала еще вкуснее.

Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливки и сливочное масло, перемешайте венчиком и облейте глазурью запеканку. Она будет готова, когда глазурь застынет.

Из тыквы также можно приготовить восхитительные тыквенные пончики по итальянскому рецепту. Они получаются пышными, вкусными и очень яркими.