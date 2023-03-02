Оранжевий настрій. Солодка запіканка з гарбуза та сиру
Зараз гарбуз у тренді, до того ж це дуже корисний і смачний овоч.
З гарбуза можна приготувати практично все: від супу до десерту. І саме ця запіканка із сиром виходить дуже смачною. Вона нагадує водночас і гарбузовий американський пиріг, і знаменитий Львівський сирник.
А приготувати її дуже просто. Рецептом поділилася фуд-блогерка та шеф-кухарка з України Валентина Саєнко.
Запіканка з гарбуза
Інгредієнти:
- нежирний кисломолочний сир — 500 г;
- цукор — 80 г;
- два яйця;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- родзинки або сушена журавлина — 50 г;
- ваніль.
Для гарбузового прошарку:
- гарбузове пюре — 250 г;
- одне яйце;
- цукор — 50 г;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г.
Для шоколадної глазурі:
- шоколад чорний — 100 г;
- вершки — 30 г;
- масло вершкове — 50 г.
Гарбуз очистіть, розріжте на великі шматки, посипте корицею, сушеним імбиром і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, поки він не стане м'яким. Найшвидше гарбуз приготується на деко. Після цього остудіть його трохи і перебийте блендером у пюре.
Сир змішайте з цукром, двома яйцями та ваніллю, або ванільним цукром. Перебийте блендером в однорідну масу, вмішайте родзинки та крохмаль.
Вбийте в гарбузове пюре одне яйце і додайте цукор та перемішайте.
Форму, як для кексу, вистеліть пергаментом і викладайте сирну масу та гарбузове пюре по черзі, не змішуючи. Тоді в розрізі запіканка вийде яскравою та красивою.
Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно годину. Або трохи більше, орієнтуйтеся на духовку. Після дістаньте й остудіть у формі. Загалом, запіканка вже готова. Але можна додати до неї шоколадну глазур, щоб вона стала ще смачнішою.
Розтопіть шоколад на водяній бані, додайте вершки та вершкове масло, перемішайте вінчиком і облийте глазур'ю запіканку. Вона буде готова, коли глазур застигне.
З гарбуза також можна приготувати чудові гарбузові пончики за італійським рецептом. Вони виходять пишними, смачними та дуже яскравими.