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Оранжевий настрій. Солодка запіканка з гарбуза та сиру

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Фото: Instagram valya__saenko | Запіканка із сиру та гарбуза

Зараз гарбуз у тренді, до того ж це дуже корисний і смачний овоч.

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З гарбуза можна приготувати практично все: від супу до десерту. І саме ця запіканка із сиром виходить дуже смачною. Вона нагадує водночас і гарбузовий американський пиріг, і знаменитий Львівський сирник.

А приготувати її дуже просто. Рецептом поділилася фуд-блогерка та шеф-кухарка з України Валентина Саєнко.

Запіканка з гарбуза

Інгредієнти:

  • нежирний кисломолочний сир — 500 г;
  • цукор — 80 г;
  • два яйця;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • родзинки або сушена журавлина — 50 г;
  • ваніль.

Для гарбузового прошарку:

  • гарбузове пюре — 250 г;
  • одне яйце;
  • цукор — 50 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г.

Для шоколадної глазурі:

  • шоколад чорний — 100 г;
  • вершки — 30 г;
  • масло вершкове — 50 г.

Гарбуз очистіть, розріжте на великі шматки, посипте корицею, сушеним імбиром і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, поки він не стане м'яким. Найшвидше гарбуз приготується на деко. Після цього остудіть його трохи і перебийте блендером у пюре.

Сир змішайте з цукром, двома яйцями та ваніллю, або ванільним цукром. Перебийте блендером в однорідну масу, вмішайте родзинки та крохмаль.

Вбийте в гарбузове пюре одне яйце і додайте цукор та перемішайте.

Форму, як для кексу, вистеліть пергаментом і викладайте сирну масу та гарбузове пюре по черзі, не змішуючи. Тоді в розрізі запіканка вийде яскравою та красивою.

Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно годину. Або трохи більше, орієнтуйтеся на духовку. Після дістаньте й остудіть у формі. Загалом, запіканка вже готова. Але можна додати до неї шоколадну глазур, щоб вона стала ще смачнішою.

Розтопіть шоколад на водяній бані, додайте вершки та вершкове масло, перемішайте вінчиком і облийте глазур'ю запіканку. Вона буде готова, коли глазур застигне.

З гарбуза також можна приготувати чудові гарбузові пончики за італійським рецептом. Вони виходять пишними, смачними та дуже яскравими.