Как приготовить вкусные кексы с сезонными ягодами: пошаговый рецепт
Для приготовления таких кексов подойдут любые ягоды.
Сезон ягод в самом разгаре. на рынках и в садах – обилие малины, смородины, черники, черешни, крыжовника и многого другого. Если у вас есть хотя бы грамм ов 200 любых ягод, и вы не знаете, что с ними еще можно сделать, предлагаем приготовить вкуснейшие кексы, которые не заберут много времени и разнообразят меню к чаю. Своим проверенным рецептом поделилась блогер Юлия Симончук.
Ягодные кексы
Ингредиенты (на 10-12 шт):
- мука – 200 гр;
- сахар – 100 гр;
- масло – 90 гр;
- молоко – 100 мл;
- яйца – 2 шт;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- ягоды – 150 гр.
Способ приготовления:
Масло достать из холодильника, нагреть до комнатной температуры. Добавить к нему сахар и перетереть до однородности. Туда же добавить яйца, молоко, все хорошо перемешать. Просеять муку, смешанную с разрыхлителем, все хорошо перемешать и добавить ягоды. Массу снова очень аккуратно перемешать, чтобы максимально сохранить целостность ягод. Выложить кексы в формы и выпекать при температуре 200 градусов 20 минут, пока кексы не зарумянятся.
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