Тают во рту: рецепт шоколадно-творожных кексов

Благодаря творогу в составе теста, кексы получаются очень нежными.

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Что может быть лучшим началом дня, чем что-то сладкое и вкусное? Чтобы все дела ладились, а настроение было на высоте, рекомендуем приготовить творожно-шоколадные кексы по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Они просто тают во рту, а шоколад даст заряд энергии на весь день.

Творожно-шоколадные кексы

Ингредиенты:

творог – 300 гр;

маргарин – 150 гр;

яйцо – 4 шт;

сахар – 150 гр;

мука – 350 гр;

ванильный сахар – 1 пакетик;

разрыхлитель – 10 гр;

черный шоколад – 100 гр;

изюм – 100 гр (по желанию).

Способ приготовления:

В глубокой миске взбить миксером куриные. Маргарин комнатной температуры взбить с сахаром и ванильным сахаром, постепенно добавляя яйца и не прекращая взбивать.

Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель, добавить в яично-маргариновую смесь. Всыпать в массу творог и перемешать. Бросить в тесто промытый и высушенный изюм и тертый на терке шоколад, тщательно перемешать.

Распределить тесто по бумажным формочкам для кексов или в специальную силиконовую (или металлическую) форму и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Ранее Фокус писал, почему оседают кексы и капкейки, а также как избежать этого во время приготовления.