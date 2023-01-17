Почему оседают кексы и капкейки: 3 главные ошибки
Кексы и капкейки являются прекрасным угощением для гостей, а обычные будни разбавят разнообразием вкусов.
Кексы и капкейки нравятся взрослым и детям за свой приятный вкус. К тому же, такой десерт готовить не сложно, а процесс выпечки займет немного времени. Однако очень важно, чтобы кондитерские изделия держали форму. Иногда изделия оседают сразу же, как вы извлекли их из духового шкафа. Три главных ошибки, которые могут к этому привести:
Отсутсвие необходимых аксессуаров для приготовления
В вопросах выпечки кексов и капкейков каждый грамм компонентов может играть решающую роль. Поэтому очень важно приобрести нужные аксессуары для измерения нужного количества продуктов. Для этого следует использовать максимально точные весы и не забыть о покупке мерных ложек и стаканов.
Неправильная замена ингредиентов
Иногда нам может показаться, что можно заменить отсутствующие продукты под рукой. Но не всегда такие манипуляции приведут к хорошим результатам. К примеру, сливочное масло маргарином заменять нельзя. Также не стоит экспериментировать с заменой сахара сахарной пудрой.
Просроченные компоненты
Чаще проблемы возникают с сыпучими компонентами – содой и разрыхлителем. Иногда хозяйки не следят за показателями срока годности и правильностью хранения. Если сыпучие продукты будут некачественными, то кексы и капкейки не будут держать форму.
Напомним, рецепт бисквита со сгущенкой и орехами.