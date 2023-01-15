Вкусный микс: рецепт бисквита со сгущенкой и орехами

Чтобы разбавить десертный ассортимент, в бисквит можно добавить сгущенное молоко и орехи.

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Практически каждая хозяйка знает, что бисквит – это тип выпечки, который готовится из таких трех основных ингредиентов, как сахар, мука и яйца. Даже благодаря такому минимальному количеству продуктов можно приготовить невероятно вкусный десерт, который понравится как обычным сладкоежкам, так и требовательным кулинарным гурманам.

Ингредиенты:

Яйца — 10 шт.

Сода — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Экстракт ванили — 2 ч. л.

Сахарная пудра — 260 г

Пшеничная мука — 280 г

Грецкие орехи — 100 г

Масло сливочное — 300 г

Вареная сгущенка — 350 г

Способ приготовления:

Отделяем белки от желтков. Белки помещаем в чашу миксера и взбиваем на большой скорости. Во время взбивания белков в чашу постепенно нужно добавлять лимонный сок и экстракт ванили, а затем, когда белки стали белого цвета и немного увеличились в объеме, можно добавлять сахар и желтки. После того, как смесь стала однородной, необходимо всыпать муку и соду.

Подготовьте форму для выпечки.Застелите пергаментной бумагой, а затем смажьте сливочным маслом. В конце посыпать дно и стенки мукой.

Приготовленное тесто разделяем на две части и выпекаем поочередно каждый корж в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут каждый.

Мягкое растаявшее сливочное масло разрезаем на маленькие кусочки и взбиваем миксером на большой скорости. В чашу миксера, где сбивалось масло, добавляем вареное сгущенное молоко и также взбиваем до однородности.

Готовые коржи необходимо остудить, а затем удалить из формы. Охлажденные коржи разрезаем на две части каждый.

Далее с помощью ножа выравниваем каждый корж, срезаем с него кожицу. Срезанные остатки измельчаем в блендере.

Также в блендере нужно измельчить грецкие орехи.

Берем большую тарелку для выкладки торта. Смазываем первый корж приготовленным кремом.

На крем нужно сыпать измельченные орешки. Накрываем следующим коржом, смазываем его кремом, снова посыпаем орехами. Сверху кладем корж. Все действия повторяем с остальными коржами.

Последний корж также смазываем кремом. Кроме этого, кремом нужно помазать и боковые части торта.

Верхнюю часть посыпаем орехами, а боковые части – бисквитной крошкой.

Благодаря двум необычным ингредиентам бисквит приобрел совершенно новый вкус и аромат.

Напомним, рецепт шоколадного бисквитного торта.