Смачний мікс: рецепт бісквіту зі згущеним молоком і горіхами

Щоб урізноманітнити десертний асортимент, до бісквіту можна додати згущене молоко та горіхи.

Related video

Практично кожна господиня знає, що бісквіт – це тип випічки, який готується з трьох основних інгредієнтів, таких як цукор, борошно і яйця. Навіть завдяки такій мінімальній кількості продуктів можна приготувати смачний десерт, який сподобається як звичайним ласунам, так і вимогливим кулінарним гурманам.

Складові:

Яйця — 10 шт.

Сода — 1/2 ч. л.

Лимонний сік — 2 ч. л.

Екстракт ванілі — 2 ч. л.

Цукрова пудра — 260 г

Пшеничне борошно — 280 г

Волоські горіхи — 100 г

Масло— 300 г

Варене згущене молоко — 350 г

Спосіб приготування:

Відокремлюємо білки від жовтків. Білки поміщаємо у чашу міксера та збиваємо на великій швидкості. Під час збивання білків у чашу поступово потрібно додавати лимонний сік та екстракт ванілі, а потім, коли білки стали білого кольору та трохи збільшилися в обсязі, можна додавати цукор та жовтки. Після того, як суміш стала однорідною, необхідно всипати борошно та соду.

Підготуйте форму для випічки. Застеліть пергаментним папером, а потім змастіть вершковим маслом. Наприкінці посипте дно та стінки борошном.

Приготоване тісто розділяємо на дві частини і випікаємо по черзі кожен корж у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин кожен.

М'яке вершкове масло, що розтануло, розрізаємо на маленькі шматочки і збиваємо міксером на великій швидкості. У чашу міксера, де збивається масло, додаємо варене згущене молоко і також збиваємо до однорідності.

Готові коржі необхідно остудити, а потім вийняти із форми. Охолоджені коржі розрізаємо на дві частини кожен.

Далі за допомогою ножа вирівнюємо кожен корж, зрізаємо з нього шкірку. Зрізані залишки подрібнюємо у блендері.

Також у блендері потрібно подрібнити волоські горіхи.

Беремо велику тарілку для викладання торта. Змащуємо перший корж приготованим кремом.

На крем потрібно сипати подрібнені горішки. Накриваємо наступним коржем, змащуємо його кремом, знову посипаємо горіхами. Зверху кладемо корж. Всі дії повторюємо з рештою коржів.

Останній корж також змащуємо кремом. Крім цього, кремом потрібно змастити бічні частини торта.

Верхню частину посипаємо горіхами, а бічні частини – бісквітною крихтою.

Завдяки двом незвичайним інгредієнтам бісквіт набув абсолютно нового смаку та аромату.

Нагадаємо, рецепт шоколадного бісквітного торта.