Улюблений рецепт королеви Камілли: шоколадний бісквітний пиріг

Для приготування десерту вам знадобляться прості інгредієнти.

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Такий десерт ідеальний, коли мало часу, але дуже хочеться солоденького. Королева-консорт Камілла поділилася улюбленим рецептом шоколадного бісквітного пирога, взятим із "Королівської кулінарної книги: сезонні рецепти з Букінгемського палацу". Рецепт смачної страви з'явився на сторінці Кларенс-хаус в Instagram.

Інгредієнти для бісквіта:

печиво McVitie's Rich Tea — 225 г (можете замінити його печивом "Марія")

розм'якшене несолене вершкове масло — 115 г

цукрова пудра — 115 г

нарізаний темний шоколад — 115 г

2 столові ложки теплої води або темного рому

Інгредієнти для шоколадного крему:

нарізаний темний шоколад — 125 г

збиті вершки — 125 г

Приготування бісквіта:

1. Змастіть форму для випікання маслом і розташуйте на дні папір. Помістіть кільце для випікання на тацю і залиште осторонь, поки воно не знадобиться.

2. Подрібніть печиво на шматочки розміром близько 1-2 см. Печиво не повинно перетворитися на крихти.

3. Помістіть розм'якшене масло та цукор у миску та збивайте до м'якої консистенції.

4. Розтопіть шоколад — або в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. Після цього вилийте шоколад на олію та цукор. Потім ретельно перемішайте.

5. Додайте в суміш воду або ром, а потім шматочки печива. Добре перемішайте, щоб переконатися, що всі шматочки печива покриті шоколадною сумішшю.

6. Помістіть суміш у кільце для випікання та обережно, але міцно натисніть на неї, щоб сформувати та вирівняти текстуру. Залишіть торт у холодильнику приблизно на 30 хвилин.

Приготування крему:

1. Покладіть нарізаний шоколад у миску та вилийте збиті вершки в каструлю. Доведіть вершки до кипіння, а потім додайте на нарізаний шоколад. Ретельно перемішайте до одержання однорідної маси.

2. Вийміть шоколадний бісквітний торт із холодильника і зніміть кільце для випікання.

3. Покривайте шоколадний бісквіт теплим кремом.

Нагадаємо, рецепт "Наполеона" з апельсиновим кремом.