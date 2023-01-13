Улюблений рецепт королеви Камілли: шоколадний бісквітний пиріг
Для приготування десерту вам знадобляться прості інгредієнти.
Такий десерт ідеальний, коли мало часу, але дуже хочеться солоденького. Королева-консорт Камілла поділилася улюбленим рецептом шоколадного бісквітного пирога, взятим із "Королівської кулінарної книги: сезонні рецепти з Букінгемського палацу". Рецепт смачної страви з'явився на сторінці Кларенс-хаус в Instagram.
Інгредієнти для бісквіта:
- печиво McVitie's Rich Tea — 225 г (можете замінити його печивом "Марія")
- розм'якшене несолене вершкове масло — 115 г
- цукрова пудра — 115 г
- нарізаний темний шоколад — 115 г
- 2 столові ложки теплої води або темного рому
Інгредієнти для шоколадного крему:
- нарізаний темний шоколад — 125 г
- збиті вершки — 125 г
Приготування бісквіта:
1. Змастіть форму для випікання маслом і розташуйте на дні папір. Помістіть кільце для випікання на тацю і залиште осторонь, поки воно не знадобиться.
2. Подрібніть печиво на шматочки розміром близько 1-2 см. Печиво не повинно перетворитися на крихти.
3. Помістіть розм'якшене масло та цукор у миску та збивайте до м'якої консистенції.
4. Розтопіть шоколад — або в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. Після цього вилийте шоколад на олію та цукор. Потім ретельно перемішайте.
5. Додайте в суміш воду або ром, а потім шматочки печива. Добре перемішайте, щоб переконатися, що всі шматочки печива покриті шоколадною сумішшю.
6. Помістіть суміш у кільце для випікання та обережно, але міцно натисніть на неї, щоб сформувати та вирівняти текстуру. Залишіть торт у холодильнику приблизно на 30 хвилин.
Приготування крему:
1. Покладіть нарізаний шоколад у миску та вилийте збиті вершки в каструлю. Доведіть вершки до кипіння, а потім додайте на нарізаний шоколад. Ретельно перемішайте до одержання однорідної маси.
2. Вийміть шоколадний бісквітний торт із холодильника і зніміть кільце для випікання.
3. Покривайте шоколадний бісквіт теплим кремом.
Нагадаємо, рецепт "Наполеона" з апельсиновим кремом.