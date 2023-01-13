Варіація на тему класики. Рецепт торта "Наполеон" з апельсиновим кремом

Торт "Наполеон" вважається одним із найпопулярніших і найсмачніших. А цей рецепт трохи простіший за інші.

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Від класичного рецепта знаменитого торта "Наполеон" цей відрізняється тим, що тісто, приготоване за цим рецептом, приготувати простіше. А апельсинова цедра надає йому несподіваної родзинки. І головне, це тісто можна використати не лише для "Наполеона". Воно підійде і для несолодкої випічки.

Коржі можна спекти заздалегідь, вони добре зберігаються до тижня.

Торт "Наполеон" з апельсиновим кремом

Інгредієнти:

маргарин — 300 г;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

два яйця;

вода – 200 мл;

вершкове масло – 200 г;

одна склянка цукру;

цедра з одного апельсина;

одна склянка молока;

три склянки борошна;

дрібка солі.

Холодний маргарин посікти ножем у дрібну крихту і перемішайте з борошном. Можна потерти його на тертці та змішати з борошном. Головне, щоб він не почав танути, а у вас вийшла маргаринова заготовка для тіста з борошном, схожа на мокрий пісок.

Зробіть ямку в тісті. В окремій склянці змішайте одне яйце, столову ложку яблучного оцту та дрібку солі. Долийте суміш водою доверху і перемішайте. Виливайте суміш у маргаринову ямку поступово, перемішуючи тісто.

Тісто зберіть у кулю і розріжте на три частини. Кожну загорніть у харчову плівку та відправте в холодильник на пів години.

Тепер настав час готувати крем. Змішайте цукор та одну столову ложку борошна в маленькій каструльці, вмішайте в суміш яйце і влийте молоко. Поставте каструльку і варіть, поки крем не загустіє постійно помішуючи вінчиком. І головне, не давайте крему кипіти. Зніміть крем із вогню та остудіть. У крем, що остигнув, вмішайте м'яке вершкове масло й апельсинову цедру, гарненько збийте.

Тепер настав час випікати тісто. Кожну порцію тіста по черзі тонко розкатайте, викладіть на лист, застелений пергаментом, наколіть виделкою по всій поверхні та випікайте за 180 градусах приблизно п'ятнадцять хвилин.

Обрізки тіста теж розкатайте і випікайте, потім ви можете їх поламати і прикрасити свій "Наполеон" зверху.

Готові коржі остудіть та підрівняйте. Сформуйте торт, перемазуючи кожен шар кремом. Зверху рясно змастіть крем торт, посипте поламаним коржиком і відправте в холодильник просочуватися. Краще на ніч, хоч ми розуміємо, що це нелегко.

Ви також можете приготувати "лінивий Наполеон" із лаваша. Досить просто підсушити лаваш на сковороді та приготувати крем.