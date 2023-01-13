Вариация на тему классики. Рецепт торта "Наполеон" с апельсиновым кремом

Торт "Наполеон" считается одним из самых популярных и самых вкусных. А этот рецепт немного проще, чем другие.

Related video

От классического рецепта знаменитого торта "Наполеон" этот отличается тем, что тесто, приготовленное по этому рецепту, приготовить проще. А апельсиновая цедра придает ему неожиданную изюминку. И главное, это тесто можно использовать не только для "Наполеона". Оно подойдет и для несладкой выпечки.

Коржи можно испечь заранее, они отлично хранятся до недели.

Торт "Наполеон" с апельсиновым кремом

Ингредиенты:

Маргарин — 300 гр;

Яблочный уксус — 1 ст. л.;

Два яйца;

Вода – 200 мл;

Сливочное масло – 200 гр;

Один стакан сахара;

Цедра с одного апельсина;

Один стакан молока;

Три стакана муки;

Щепотка соли.

Холодный маргарин порубите ножом в мелкую крошку и перемешайте с мукой. Можно потереть его на терке и тоже смешать с мукой. Главное, чтобы он не начал таять, а у вас получилась маргариновая заготовка для теста с мукой, похожая на мокрый песок.

Сделайте ямку в тесте ямку. В отдельном стакане смешайте одно яйцо, столовую ложку яблочного уксуса и щепотку соли. Долейте смесь доверха водой и перемешайте. Выливайте смесь в маргариновую ямку постепенно, перемешивая тесто.

Тесто соберите в ком и разрежьте на три части. Каждую заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса.

Теперь пора готовить крем. Смешайте сахар и одну столовую ложку муки в маленькой кастрюльке, вмешайте в смесь одной яйцо и влейте молоко. Поставьте кастрюльку и варите, пока крем не загустеет постоянно помешивая венчиком. И главное, не давайте крему кипеть. Снимите крем с огня и остудите. В остывший крем вмешайте мягкое сливочное масло и апельсиновую цедру, хорошенько взбейте.

Теперь пора выпекать тесто. Каждую порцию теста по очереди тонко раскатайте, выложите на противень, застеленный пергаментом, наколите вилкой по всей поверхности и выпекайте при 180 градусах около пятнадцати минут.

Обрезки теста тоже раскатайте и испеките, потом вы его поломаете и украсите свой "Наполеон" сверху.

Готовые коржи остудите и подровняйте. Сформируйте торт, перемазывая каждый пласт кремом. Сверху обильно смажьте торт кремом, посыпьте поломанным коржиком и отправьте в холодильник пропитываться. Лучше на ночь, хоть мы и понимаем, что это нелегко.

Вы также можете приготовить "ленивый Наполеон" из лаваша. Достаточно просто подсушить лаваш на сковороде и приготовить крем.