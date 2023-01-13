Любимый рецепт королевы Камиллы: шоколадный бисквитный пирог

Для приготовления десерта вам понадобятся простые ингредиенты.

Related video

Такой десерт идеален, когда мало времени, но очень хочется сладенького. Королева-консорт Камилла поделилась любимым рецептом шоколадного бисквитного пирога, взятым из "Королевской кулинарной книги: сезонные рецепты из Букингемского дворца". Рецепт вкусного блюда появился на странице Кларенс-хаус в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

печенье McVitie's Rich Tea — 225 г (можете заменить его печеньем "Мария")

размягченное несоленое сливочное масло — 115 г

сахарная пудра — 115 г

нарезанный темный шоколад — 115 г

2 столовые ложки теплой воды или темного рома

Ингредиенты для шоколадного крема:

нарезанный темный шоколад — 125 г

взбитые сливки — 125 г

Приготовление бисквита:

1. Смажьте форму для выпечки маслом и расположите на дне бумагу. Поместите кольцо для выпечки на поднос и оставьте в стороне до тех пор, пока оно не потребуется.

2. Измельчите печенье на кусочки размером около 1-2 см. Печенье не должно превратиться в крошки.

3. Поместите размягченное масло и сахар в миску и взбивайте до мягкой консистенции.

4. Растопите шоколад — либо в микроволновке, либо на водяной бане. После этого вылейте шоколад на масло и сахар. Затем тщательно перемешайте.

5. Добавьте в смесь воду или ром, а затем — кусочки печенья. Хорошо перемешайте, чтобы убедиться, что все кусочки печенья покрыты шоколадной смесью.

6. Поместите смесь в кольцо для выпечки и осторожно, но крепко надавите на нее, чтобы сформировать и выровнять текстуру. Оставьте торт в холодильнике примерно на 30 минут.

Приготовление крема:

1. Положите нарезанный шоколад в миску и вылейте взбитые сливки в кастрюлю. Доведите сливки до кипения, а затем добавьте на нарезанный шоколад. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

2. Выньте шоколадный бисквитный торт из холодильника и снимите кольцо для выпечки.

3. Равномерно покройте шоколадный бисквит теплым кремом.

Напомним, рецепт "Наполеона" с апельсиновым кремом.