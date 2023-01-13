Любимый рецепт королевы Камиллы: шоколадный бисквитный пирог
Для приготовления десерта вам понадобятся простые ингредиенты.
Такой десерт идеален, когда мало времени, но очень хочется сладенького. Королева-консорт Камилла поделилась любимым рецептом шоколадного бисквитного пирога, взятым из "Королевской кулинарной книги: сезонные рецепты из Букингемского дворца". Рецепт вкусного блюда появился на странице Кларенс-хаус в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- печенье McVitie's Rich Tea — 225 г (можете заменить его печеньем "Мария")
- размягченное несоленое сливочное масло — 115 г
- сахарная пудра — 115 г
- нарезанный темный шоколад — 115 г
- 2 столовые ложки теплой воды или темного рома
Ингредиенты для шоколадного крема:
- нарезанный темный шоколад — 125 г
- взбитые сливки — 125 г
Приготовление бисквита:
1. Смажьте форму для выпечки маслом и расположите на дне бумагу. Поместите кольцо для выпечки на поднос и оставьте в стороне до тех пор, пока оно не потребуется.
2. Измельчите печенье на кусочки размером около 1-2 см. Печенье не должно превратиться в крошки.
3. Поместите размягченное масло и сахар в миску и взбивайте до мягкой консистенции.
4. Растопите шоколад — либо в микроволновке, либо на водяной бане. После этого вылейте шоколад на масло и сахар. Затем тщательно перемешайте.
5. Добавьте в смесь воду или ром, а затем — кусочки печенья. Хорошо перемешайте, чтобы убедиться, что все кусочки печенья покрыты шоколадной смесью.
6. Поместите смесь в кольцо для выпечки и осторожно, но крепко надавите на нее, чтобы сформировать и выровнять текстуру. Оставьте торт в холодильнике примерно на 30 минут.
Приготовление крема:
1. Положите нарезанный шоколад в миску и вылейте взбитые сливки в кастрюлю. Доведите сливки до кипения, а затем добавьте на нарезанный шоколад. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
2. Выньте шоколадный бисквитный торт из холодильника и снимите кольцо для выпечки.
3. Равномерно покройте шоколадный бисквит теплым кремом.
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