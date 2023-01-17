Чому осідають кекси та капкейки: 3 головні помилки

Кекси та капкейки є чудовим частуванням для гостей, а звичайні будні розбавлять різноманітністю смаків.

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Кекси та капкейки подобаються дорослим та дітям за свій приємний смак. До того ж такий десерт готувати не складно, а процес випічки займе небагато часу. Однак дуже важливо, щоб кондитерські вироби тримали форму. Іноді вироби осідають відразу ж, як ви витягли їх із духової шафи. Три головні помилки, які можуть призвести до цього:

Відсутність необхідних аксесуарів для приготування

У питаннях випікання кексів і капкейків кожен грам компонентів може грати вирішальну роль. Тому дуже важливо придбати необхідні аксесуари для вимірювання потрібної кількості продуктів. Для цього слід використовувати максимально точні ваги та не забути про покупку мірних ложок та склянок.

Неправильна заміна інгредієнтів

Іноді нам може здатись, що можна замінити відсутні продукти під рукою. Але не завжди такі маніпуляції приведуть до хороших результатів. Наприклад, вершкове масло маргарином замінювати не можна. Також не варто експериментувати із заміною цукру на цукрову пудру.

Прострочені компоненти

Найчастіше проблеми виникають із сипучими компонентами — содою та розпушувачем. Іноді господині не стежать за показниками терміну придатності та правильністю зберігання. Якщо сипучі продукти будуть неякісними, то кекси та капкейки не триматимуть форму.

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