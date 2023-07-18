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Тесто на вареники на молоке: подробный рецепт (видео)

Фото: Svetlana Bauer/Instagram

Кроме картошки, для таких вареников можна использовать и другую начинку.

Рецептов теста для вареников и пельменей много не бывает, особенно если эти рецепты проверены хозяйками. Своим методом приготовления такого теста поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Его особенность в том, что оно готовится не на воде и не на кипятке, а на молоке.

Тесто для вареников и пельменей на молоке

Ингредиенты:

  • молоко – 250 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • соль – 1 ч. л;
  • мука – 500-600 гр.

Для начинки:

  • картофель – 5-6 шт;
  • молоко – 50 мл;
  • сливочное масло – 50 гр;
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого в глубокую миску влить молоко, добавить яйца, соль, хорошо перемешать, чтобы соль растворилась. Затем туда же ввести просеянную муку и замесить тесто.

Для начинки картофель отварить, затем слить, добавить соль, молоко, масло и одно сырое яйцо, сделать пюре. Можно сделать начинку без молока и масла, а добавить в отваренный картофель луковую зажарку, так тоже будет очень вкусно.

Тесто раскатать, вырезать кружочки, положить внутрь остывшую начинку, сделать вареники.

Отварить вареники в подсоленной воде до готовности. Подавать с маслом или сметаной.

Ранее Фокус писал, как приготовить заварное тесто на вареники.