Идеальный перекус: рецепт маффинов с курицей и сыром
При подаче маффины можно полить сметаной и посыпать рубленой зеленью сверху.
Если в холодильнике у вас осталось немного куриного филе, сыра, молока и муки, очень рекомендуем приготовить быстрый и невероятно аппетитный перекус – куриные маффины. Они получаются вкусными и сытными, а потому идеально подходят в качестве перекуса на работу, пикник или просто на прогулку. Рецептом блюда поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Куриные маффины с сыром
Ингредиенты на 10шт:
- куриное филе – 350 гр;
- яйцо – 2 шт;
- молоко – 250 мл;
- мука – 120 гр;
- соль, перец – по вкусу;
- сыр – 80 гр;
- свежая зелень – пучок.
Способ приготовления:
Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде. Дать мясу остыть и разобрать его на волокна.
В отдельной миске смешать яйца, молоко, муку, соль, перец, чеснок и венчиком взбить до однородной смеси без комочков.
Сыр натереть и смешать в отдельной миске с куриным мясом и мелко порубленной зеленью. Влить туда же 6-7 столовых ложек мучной смеси, снова все хорошо перемешать.
Формы для маффинов, силиконовые или металлические, смазать сливочным маслом. Заполнить их мясной смесью, а сверху залить мучной, где-то по 2-2,5 столовых ложки на каждый маффин.
Отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, пока маффины не зарумянятся. При подаче их можно полить сметаной и посыпать рубленой зеленью сверху.
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